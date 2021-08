Gossos i gats poden estar més deprimits durant l’estiu. Enguany, el problema es magnifica, ja que el confinament i les restriccions han provocat que es creïn llaços més estrets entre mascotes i propietaris. Uns han crescut amb atenció continuada, mentre que els altres s’han acostumat a tenir companyia les 24 hores del dia i 7 dies per setmana. Amb tot, la tornada a la nova normalitat -incloses les vacances- està tenint conseqüències a la salut dels animals. Segons dades de la Real Societat Canina d’Espanya (RSCE), més de la meitat de gossos tenen símptomes d’ansietat per separació.

«Els gossos són molt dependents dels seus propietaris», explica Marc Ros, propietari de la clínica veterinària Veterhouse de Girona. «Si aquests se’n van de vacances, normalment pateixen». Afegeix que alguns dels símptomes de la depressió poden ser deixar de menjar, estar menys actius, tenir caigudes de pèl o sentir-se apàtics. «Això sobretot passa als gossos que són altament consentits». En aquest sentit, Laia, veterinària del Centre Veterinari Girona, afegeix que «depèn molt del caràcter del gos i de la relació que tenen amb el seu propietari». Els gossos més sociables s’adaptaran més de pressa que aquells més esquerps.

Pel que fa als gats, són animals més autònoms i com diu Ros, «seguiran el seu ritme de vida». Tot i això, sí que són animals territorials i susceptible als canvis. Portar-lo a un lloc desconegut els pot generar estrès. Laia, veterinària al Centre Veterinari Girona, explica que encara que semblin animals independents, «noten molt quan el propietari no hi és».

Residències o cases conegudes

Ambdós veterinaris coincideixen a dir que molts propietaris tenen en compte les seves mascotes a l’hora de programar les seves vacances. Els allotjaments més ben preparats per acollir mascotes són els càmpings, i en els casos que les famílies passin les vacances en un, sí que s’opta per endur-se’ls. Més enllà d’aquests allotjaments «cada vegada hi ha més hotels i hostals adaptats per animals», explica Marc, «però a Espanya, encara anem molt enrere de com es tracten als animals a França». Recalca que al nostre país veí valoren molt més els gossos i els gats, i això es reflecteix també en els allotjaments on anar de vacances, que n’hi ha més. Afegeix que actualment hi ha webs que indiquen quins són els hotels i els allotjaments de cada zona més ben preparats per acollir mascotes.

En els casos que els propietaris no es poden endur les seves mascotes, s’opta per residències o deixar-los a cases de familiars o amics propers. «S’ha de tenir en compte que l’animal necessitarà un període d’adaptació», apunta Marc Ros. «Tant gats com gossos són animals socials, acostumats a viure en un ordre jeràrquic que també inclou el propietari. Si el canvien de casa, necessitaran un temps d’adaptació per decidir si obeirà el nou propietari o no», conclou. Les residències de gossos són espais equipats per aquests animals, on poden córrer i interactuar amb altres cans. En canvi, les residències de gats poden suposar experiències «més traumàtiques», segons Ros, perquè com que no són animals sociables i la interacció entre dos gats és complicada, moltes vegades s’han de mantenir en una gàbia durant tota l’estada.

Els dos veterinaris recomanen que s’esculli una bona residència o que es porti l’animal amb algú conegut. Asseguren que si el gos o el gat ja coneix la persona i la zona on s’estarà, la seva adaptació serà més senzilla i tindrà menys impacte en la seva salut emocional.

Amb tot, els veterinaris llancen un crit al sentit comú. «Qui tingui una mascota, que en sigui responsable», sentencia Marc Ros. Les vacances d’estiu sempre suposen un moment dur pels animals de companyia, ja que solen associar els dies que passen sols amb un abandonament.