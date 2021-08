Les comarques gironines estan patint un estiu negre a les carreteres que s’està traduint en víctimes mortals. Fins a 20 d’agost, només en carreteres hi ha hagut 23 morts, això representa ja el 80% de tots els morts que va haver-hi durant tot el 2019, que no hi havia pandèmia. Si es compara amb l’any passat -marcat per la crisi sanitària i amb restriccions- ja s’ha superat el nombre de finats de tot el 2020, que en van ser 17.

També està pujant la sinistralitat lligada a les conduccions sota efectes d’alcohol, drogues i també amb combinacions més perilloses com les altes velocitats, infraccions i les distraccions. Un còctel que els Mossos de Trànsit i les Policies Locals estan intentant frenar ja sigui amb controls, tasques de prevenció i d’altres tipus d’actuacions.

10 morts entre juliol i agost

Una dada que mostra que està pujant el nombre de morts és que només entre juliol i fins al 19 d’agost s’han hagut de lamentar 10 morts a les carreteres gironines. El més recent va ser aquesta setmana passada, el dia 16 d’agost a Agullana. La passatgera davantera d’un cotxe va morir en un xoc amb un camió a l’autopista AP-7. El conductor va resultar ferit però de poca gravetat.

I quatre dies abans, dos joves de 19 i 20 anys van morir a Palamós quan anaven amb moto. Van xocar contra un camió aparcat a la C-31 i la col·lisió va ser fulminant.

Aquests accidents s’han produït en uns mesos on ja no hi havia toc de queda en tots els municipis, tampoc confinaments territorials i per tant, amb un clar increment de la mobilitat a la xarxa viària. Aquesta tendència es veu clarament mirant mes a mes l’evolució del nombre de morts a les carreteres. Si bé a l’hivern n’hi ha menys, a partir de la primavera en baixar les restriccions comencen a elevar-se. El mes de gener es van haver de lamentar dues víctimes mortals; el de febrer -de moment- és l’únic mes de l’any sense cap mort a les carreteres. En canvi, al març va haver-hi dos finats. Mentre que el mes d’abril se’n van produir tres; el maig, un.

El període que abraça els mesos de juny fins a l’agost són els pitjors. El juny acaba amb quatre víctimes mortals; el juliol es tanca amb sis morts i l’agost -fins al 19 d’agost- ja n’hi ha hagut cinc. Totes aquestes morts s’han hagut de lamentar amb un total de 19 accidents de trànsit. Ja que n’hi ha hagut dos amb dues víctimes mortals a la C-63 a Vidreres i a la C-31 a Palamós.

Gironès, líder en víctimes

Pel que fa a les comarques que concentren més morts de sinistres viaris, s’ha de destacar que el Gironès encapçala aquest rànquing amb sis víctimes mortals; la Selva (5), l’Alt Empordà (4) i el Baix Empordà (3). El Gironès ha passat al davant a la Selva perquè aquest agost es va produir un accident de trànsit a la variant de Girona (N-II) on un veí de Banyoles va sortir del seu vehicle a l’N-II i un altre cotxe el va atropellar mortalment.

Alta mortalitat en motoristes

Dels 23 morts en accidents de trànsit a les carreteres de la província s’ha de destacar que 10 de les víctimes pertanyen als anomenats a col·lectius vulnerables. El grup més castigat és el dels motoristes amb sis finats, seguit dels vianants (4) i també, s’ha hagut de lamentar la mort d’un ciclista. Els motoristes és un col·lectiu amb el qual es presta especial atenció per les autoritats de trànsit i de fet a banda de fer sessions de prevenció, també se’ls fan controls específics a les carreteres.