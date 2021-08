Les 254 cabines telefòniques que encara sobreviuen als carrers de Girona i comarques tenen els dies comptats. A finals d’any, deixaran de prestar servei perquè la irrupció de la telefonia mòbil ha fet caure, progressivament, el telèfon públic en desús. A tot Catalunya, es retiraran prop de 2.500 cabines.

Fonts de Telefónica expliquen que la desaparició d’aquestes instal·lacions es produirà d’acord amb la disposició transitòria novena de l’avantprojecte de la llei general de Telecomunicacions, que es preveu que entri en vigor abans de finals d’aquest any. Fins ara, el govern espanyol obligava a Telefónica a mantenir-les com a servei universal. Any rere any, el concurs per gestionar el servei quedava desert i la companyia se n’ha anat fent càrrec.

El servei està assegurat fins al 31 de desembre, però les cabines de tot Catalunya ja poden ser retirades quan ho sol·licitin els ajuntaments, al marge que el nombre de cabines quedi per sota del mínim fixat pel reial decret del 2011 -segons el qual, hi havia d’haver almenys un telèfon públic en els municipis de més de 1.000 habitants, amb una exigència d’un telèfon addicional per cada 3.000 habitants. La pròpia CNMC portava anys sol·licitant la fi del servei.

Molts ajuntaments s’estan acollint a aquesta possibilitat de demanar a Telefónica que les retiri. «Telefònica no pot fer-ho per iniciativa pròpia, ni que no registrin ni una sola trucada en mesos o anys», afirmen fonts de la companyia. Les cabines de telèfon registren una mitjana de 0,5 trucades al dia, és a dir, una trucada cada dos dies. Més de la meitat de les cabines distribuïdes arreu de l’estat espanyol no registren ni una trucada en tot l’any.

Recorrent la via pública es fa evident la fase de desídia per la qual travessa aquest servei de telefonia públic. A Tarragona ciutat, on queden 44 cabines pels seus carrers, s’hi troba l’última cabina amb l’estructura tradicional de quatre parets de vidre i sostre. És el model «garsa», com el coneix Telefónica, un dels més antics que es conserven. Van anar desapareixent perquè es tancaven amb portes i no eren accessibles per a persones amb mobilitat reduïda. A Barcelona, la darrera que quedava d’aquest model tancat, al carrer del Lledoner, va ser cedit a l’Ajuntament. Serà rehabilitada i es convertirà en punt d’intercanvi de llibres que s’ubicarà a la plaça Meguidó.

Malgrat ser sovint objecte de vandalisme, són moltes les cabines que encara funcionen a Catalunya i admeten fer-hi trucades, amb monedes o targeta.

En total, Catalunya comptava, a data de 31 de desembre del 2020, amb un total de 2.470 cabines telefòniques, tal com confirmen els serveis de Telefónica. Per demarcacions, Barcelona disposa de fins a 1.784 punts de telefonia fixa, seguida de Tarragona, amb 291, Girona, on en queden 254, i Lleida, amb 141. Des de Telefònica es constata l’ús residual que tenen, tot remarcant que en altres països veïns les cabines telefòniques ja han desaparegut des de fa anys.