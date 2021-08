El 7,86% dels accidents de trànsit amb víctimes a Girona es produeixen en rotondes. Segons l’Associació d’Empreses de Formació en Seguretat Viària (Formaster), el 80% dels conductors comet algun error en circular per un giratori i això genera sinistres viaris. Sortosament, segons l’estudi dels formadors, el 95,4% dels ferits són lleus. Quant a la ubicació de les glorietes amb més sinistralitat a la província de Girona, són les que hi ha a la C-260, la C-65 i la C-63.

Formaster considera la situació «preocupant» i en un comunicat assegura que aquesta sinistralitat posa de manifest que els conductors desconeixen les normes de circulació en una rotonda i com s’han de posicionar de manera correcta perquè així no es produeixin accidents.

Uns 200 accidents a l’any

A Girona, anualment, es produeixen al voltant de 200 accidents amb víctimes en rotondes, amb un total de més de 260 persones ferides, cosa que suposa el 7,6% del total de víctimes que hi ha de mitjana en accidents de trànsit a la província. L’anàlisi feta pels formadors destaca que el sinistre viari més comú en les rotondes és un impacte fronto-lateral.

Un aspecte a destacar de la sinistralitat en els giratoris és que el 95,4% dels ferits a la província gironina són de caràcter lleu. Normalment, les víctimes són ateses in situ i majoritàriament no acaben hospitalitzades.

Tot i això, hi ha un 5% de les víctimes que pateixen un accident en una rotonda que són de caràcter greu i, per tant, són evacuades a un centre sanitari.

La C-260, lloc de més sinistres

Les rotondes que acumulen més sinistralitat a Girona s’ubiquen a la C-260. Aquí, segons informen des de Formaster, hi ha el 10,1% dels accidents i el 12,6% de les víctimes. Concretament, són sinistres que tenen lloc a les rotondes situades entre Figueres i Empuriabrava.

Un dels altres punts de la xarxa viària que també compta amb una alta sinistralitat en giratoris és la C-65. Aquí s’hi acumulen el 6% dels accidents i el 5,7% dels ferits, sobretot a les rotondes del pas d’aquesta carretera pel municipi de Cassà de la Selva. Finalment, la C-63 també acumula sinistres d’aquesta tipologia. Concretament, el 5% dels accidents i el 6,5% dels ferits. Aquí els accidents es concentren a la zona de Sils. Des de l’associació Formaster asseguren que cal reduir els índexs de sinistres en aquests espais de la xarxa viària i que això passa també pels cursos de formació viària, que incideixen en les causes i els perills que comporten els accidents en rotondes.

Els errors més comuns

Aquesta entitat, que vetlla per la seguretat viària, assegura que el 80% dels conductors comet algun error a les rotondes. El més comú és no cedir el pas quan el conductor s’hi incorpora. A banda, destaquen que hi ha falta de coneixement per part d’alguns usuaris sobre com circular per les glorietes. Hi ha una maniobra perillosa i que fan, asseguren, el 45% dels conductors, utilitzar el carril interior i sortir de la rotonda des d’aquest. Una altra és circular recte en una rotonda creuant carrils, una situació que comporta la majoria dels accidents greus i sovint va lligada a una alta i inadequada velocitat. D’altra banda, el 60% dels conductors utilitza l’intermitent malament en una rotonda.

Evitar accidents

Formaster dona diversos consells per conduir bé per les rotondes, com, per exemple, que quan un conductor s’acosta a una rotonda cal reduir la velocitat i recordar que la preferència sempre la tenen els vehicles que són a dins; l’entrada al giratori s’ha de fer sempre pel carril de la dreta i mai s’ha de sortir de la rotonda des del carril interior.