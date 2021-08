Un brot de coronavirus detectat a principis d'agost ha provocat set morts entre els residents de la residència geriàtrica Torreblanca de Sant Joan les Fonts. En total hi ha hagut 15 usuaris positius d'un total de 53, és ha dir, prop d’un 30% dels residents han contret la malaltia. També ha afectat sis dels 44 treballadors del centre. Segons informen fonts del departament de Drets Socials, actualment queden vuit usuaris contagiats, que es troben «en procés de superar la malatia, asimptomàtics, i aïllats a la zona vermella de la residència». Durant aquesta setmana començarà el procés de desaïllament de dos dels positius, i es preveu seguir amb els sis restants «en els propers dies».

Els contagis es van detectar en el marc d'un cribratge als professionals del centre i immediatament es van activar les mesures de control i contenció del brot i sectorialització de la residència, segons el departament de Drets Socials. En un primer cribratge van donar inicialment positiu cinc usuaris, i en els dies posteriors van anar positivitant-ne de nous. En els propers dies es farà un nou cribratge entre els usuaris negatius per avançar en el desaïllament de la residència.

Des de l’inici de la pandèmia hi ha hagut un total de 4.406 positius a les residències de gent gran gironines, que han provocat fins a 926 víctimes mortals.

Baixen tots els indicadors

La cinquena onada segueix retrocedint a les comarques gironines, i en la darrera actualització de dades del Departament de Salut van tornar a disminuir tots els indicadors que mostren l’estat de la pandèmia. El risc de rebrot va baixar 10 punts, i se situa en 272. La setmana passada es trobava en 356, 84 punts més que actualment. La velocitat de propagació (Rt), que va experimentar un lleuger repunt la setmana passada, torna a anar a la baixa, i actualment es troba en 0,85, 2 centèsimes menys que en el balanç anterior i 4 centèsimes menys que la setmana passada. També la incidència acumulada a 14 dies va descendir 3,63 punts, i és de 291,30, mentre que la incidència a 7 dies és de 141,82, per tant, 3,4 punts menys que el dia anterior.

Pel que fa a la pressió hospitalària, també es troba més baixa que la setmana passada. Actualment hi ha 146 pacients ingressats en planta, per sota dels 181 que hi havia fa 7 dies. Tot i això, ahir hi va haver un repunt de 5 hospitzalitzats. A l’UCI es van mantenir els 43 crítcs, per sota dels 54 que es registaven la setmana passada.

Finalment, es van notificar 124 nous casos, que sumats al total acumulat des de l’inici de la pandèmia fan 100.238. El 8,36% de les proves va donar positiu. La bona notícia que és que no va transcendir cap nova defunció, de manera que el total es manté en 2.200.