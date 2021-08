Recuperació a mitges del sector hoteler de les comarques gironines. Les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) corresponents al mes de juliol mostren un increment tant de viatgers com de pernoctacions respecte l’any passat, però les xifres encara es troben molt per sota de les de juliol de 2019, abans de la pandèmia. Els viatgers nacionals s'han disparat i se situen ja per sobre les xifres pre-pandèmia, però aquest increment no serveix per compensar la caiguda de viatgers internacionals, que malgrat haver-se recuperat respecte l’estiu passat, encara són molt menys dels que van venir l’estiu de 2019. El mateix ha succeït al conjunt de Catalunya.

Segons les xifres fetes públiques per l’INE, durant aquest mes de juliol hi ha hagut 426.288 viatgers que s’han allotjat en hotels de les comarques gironines. Aquesta xifra suposa gairebé un 40% més dels que va haver-hi el mateix mes de l’any passat, quan la situació pandèmica era pitjor que l’actual, però encara es trob a un 21,27% del nombre de viatgers que hi va haver el juliol de 2019, quan encara no hi havia cap mena de restricció.

Aquest increment del nombre de viatgers s’ha traduït, també, en un increment del nombre de pernotacions hoteleres. D’aquesta manera, durant aquest mes de juliol n’hi ha hagut 1.253.662, una xifra molt superior a les 774.095 que es van registrar el juliol de 2020: per tant, s’ha produït un increment degairebé el 62%. Tot i això, el nombre de pernoctacions encara ha estat un 41,11% inferior a les registrades el juliol de 2019.

Ocupació del 50,76%

Pel que fa als percentatges d’ocupació dels 726 establiments que estan oberts a la demarcació -i que plegats sumen 76.242 places hoteleres-, l’INE calcula que aquest mes de juliol s’han ocupat el 50,76% de les places, percentatge que s’ha incrementat fins al 61,19% durant els caps de setmana. Pel que fa al grau d’ocupació de les 34.812 habitacions de les quals disposen els hotels gironins, ha estat del 52,12%. Al contrari del que succeeix a llocs com la ciutat de Barcelona, on bona part dels hotels segueixen tancats, a les comarques gironines hi ha hagut més establiments oberts que el juliol passat, tot passant dels 667 de 2020 als 726 d’enguany. També, segons aquestes dades, el sector hoteler gironí ha donat feina a 8.845 persones al llarg d’aquest mes de juliol.

El comportament del turisme hoteler a les comarques gironines ha seguit, durant el mes de juliol, un patró molt similar al del conjunt de Catalunya. En total, es van rebre més d'1,5 milions de turistes durant el mes de juliol, el doble respecte al mateix període de l'any passat, quan en van arribar 758.997. No obstant això, igual que passa a les comarques de Girona, aquesta xifra és encara un 37,7% inferior en comparació al juliol de 2019. En aquest cas, la davadallada també es deu al comportament del turisme internacional, que s’ha incrementat respecte l’any passat però que encara es troba per sota les xifres pre-pandèmia.

L'increment nacional no compensa la caiguda internacional

El bon comportament del turisme nacional que s’allotja en hotels, que a les comarques gironines ja ha superat les xifres pre-pandèmia, s’ha vist enfosquit per la lenta recuperació del turisme internacional, que, malgrat haver incrementat les dades respecte el juliol de l’any passat encara es troba molt per sota del volum de visitants que hi havia el juliol de 2019.

Durant aquest juliol, als hotels de les comarques gironines s’hi han hostatjat 265.737 viatgers de nacionalitat espanyola. Es tracta d’un 34,5% més que els que es van rebre el mateix mes de l’any passat, i un 25,72% més dels que hi havia hagut el juliol de 2019. Aquest increment del nombre de viatgers ha portat també un creixement de les pernoctacions de turistes nacionals: s’ha arribat fins a les 663.508, el que significa un 56,25% més que l’any passat i un 20,32% més que el 2019. Així doncs, i degut a les complicacions que encara existeixen per a viatjar, es confirma una tendència del turisme nacional a quedar-se dins dels límits de l’Estat, fet que ha repercutit positivament en les comarques gironines.

En el cas del turisme internacional, tanmateix, la recuperació és molt més lenta. Durant aquest mes de juliol, als hotels gironins s’hi han allotjat 160.551 viatgers estrangers, una xifra que suposa un creixement de gairebé el 49% respecte l’any passat però que encara es troba un 51,36% per sota les dades de 2019. I el mateix succeeix amb les pernoctacions: els viatgers procedents d’altres països n’han fet 590.153, el que significa un increment de pràcticament el 69% respecte el juliol de l’any passat però que encara es troba un 62,59% per sota les xifres de 2019.