El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va rebutjar ahir la proposta del Govern d’ampliar el toc de queda a 62 municipis i, per tant, es manté la mesura en les 19 poblacions on actualment hi ha restringida la mobilitat nocturna arran de la cinquena onada de la covid-19. D’aquesta manera, les 5 ciutats de més de 20.000 habitants que es podien veure afectades pel confinament nocturn, quedaran finalment fora de la mesura: Blanes, Figueres, Girona, Lloret de Mar i Palafrugell. Per tant, només mantindran el toc de queda Banyoles, Celrà, Salt, Sant Feliu de Guíxols, Sarrià de Ter i Torroella de Montgrí.

El tribunal recorda que en la resolució de dijous passat no va autoritzar el toc de queda en els municipis de més de 5.000 habitants amb una incidència acumulada a 7 dies (IA7) menor de 250 casos, de manera que també s’incloïen els de més de 20.000 habitants. Destaca que no s’ha produït «cap modificació» en les circumstàncies al·legades per l’autoritat sanitària i que «no es justifica» que hagi canviat la corba epidèmica ni les dades entre les dues peticions del Govern, presentades amb 48 hores de diferència. El tribunal afegeix que el Govern no ha presentat les dades actualitzades i que una part dels municipis grans per als quals el Govern demanava el toc de queda es troben per sota d’una IA7 de 125, «de manera que segons les seves pròpies premisses resultaria encara més innecessari i desproporcionat», argumenta.

El TSJC considera que darrere la resolució del Govern hi ha la idea que «el manteniment de la seguretat i l’ordre públic és finalitat del toc de queda» en els municipis més grans i «en especial, limitar les interaccions socials i el fenomen del botellón». En la resolució d’aquest dilluns, el tribunal assenyala que el control de las interaccions socials «no és una mesura que hagi de ser autoritzada per jutjats ni tribunals» i afegeix que durant el dia és un tema «indiscutiblement» de policia administrativa i que no respon a una «qüestió sanitària» segons les franges horàries. El tribunal considera que la possibilitat «acreditada» de controlar les interaccions socials durant el dia «justifica que no resulti indispensable la restricció dels drets fonamentals» que implica el toc de queda. «Per aconseguir aquesta mateixa finalitat de fer respectar les mesures de distància social i ús de la mascareta, l’administració disposa de mesures igualment efectives i menys lesives per als drets fonamentals i llibertats públiques», conclou.

En la resolució presentada divendres, el Govern indicava que el toc de queda pretén «reduir les interaccions socials que es produeixen en horari nocturn atès que són les més freqüentades per les franges d’edat amb major incidència de la malaltia actualment» i argumentava que la mesura era «necessària» i «proporcionada» per controlar la cinquena onada de la pandèmia.

El Govern lamenta la decisió

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va lamentar la negativa del TSJC a la proposta del Govern d’ampliar el toc de queda. Aragonès va insistir que la mesura és necessària per contenir els contagis i que es va demanar en base a criteris sanitaris i no d’ordre públic. «Necessitem instruments per contenir els contagis. Si tenim 460 malalts a les UCI i més de 1.400 ingressats no és una qüestió d’ordre públic, és sanitària», va insistir. També va deixar clar que si al Govern se li neguen les eines per combatre la pandèmia ningú li pot demanar plans alternatius i que «cadascú haurà d’assumir les seves responsabilitats». «No podem substituir les decisions que ha de prendre el TSJC», va reblar.

Aragonès va lamentar que la manca d’una normativa estatal específica obligui els tribunals a prendre decisions que corresponen a les autoritats sanitàries. Aquí, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va recordar que sumar nous contagis «és molt fàcil», però que reduir-los costa mesos com ha quedat demostrat en altres onades de la pandèmia. «Quan estàs baixant necessites totes les eines perquè el descens sigui el més efectiu i durador possible», va puntualitzar.

L’alcalde de Blanes, crític

L’alcalde de Blanes, Àngel Canosa, va criticar la decisió del TSJC i la va qualificar «d’error». En un comunicat, Canosa va afirmar que «els jutges es mantenen en el seu error de jugar a fer de metges, i amb això arrosseguen a la ciutadania». Blanes, que estava inclosa al llistat de 62 municipis per als quals la Generalitat demanava toc de queda, creu també que a la interlocutòria del TSJC també s’incorre en contradiccions. «Els mateixos jutges reconeixen que ells no tenen capacitat tècnica per resoldre consideracions de medicina, però en canvi sí que gosen valorar, contravenint allò que les autoritats sanitàries ens estan demanant». Durant aquests dies, Blanes ja ha reforçat la presència de la Policia Local amb quatre patrulles i ha anunciat que posarà «tots els mitjans» per intentar que «tothom mantingui la seva salut».