Només un 3,4% de les declaracions policials a les comarques gironines es realitzen de forma telemàtica; un percentatge que es troba per sota de la mitjana de Catalunya. Així ho ha denunciat el diputat gironí del PSC Òscar Aparicio, que va preguntar al Govern per aquesta qüestió i ha rebut una resposta del Departament d’Interior amb dades del període comprès entre el 14 de març de 2020 i el 5 de maig de 2021. Les dades indiquen que, durant aquests mesos, a la Regió Policial de Girona es van fer 5.204 detencions que es van derivar al jutjat o qualsevol altra destinació, mentre que el nombre de trànsit realitzats per diligència de declaració judicial per mitjans telemàtics va ser de 179. Es tracta, doncs, d’un 3,4% que, per als socialistes, és clarament insuficient.

Aparicio assenyala que «la situació creada per la crisi sanitària de la covid-19 ha servit per posar de manifest la necessitat d’avançar de manera urgent i generalitzada en la digitalització i millores tecnològiques en l’àmbit de l’administració de la justícia». Per al diputat socialista, aquesta necessitat s’ha fet especialment evident «en la pràctica de les diligències de declaració en les seus policials de persones detingudes, abans de passar a disposició judicial, perquè cal implementar mesures que garanteixin la seguretat d’avocats, funcionaris del cos policial i dels propis detinguts».

«No ha garantit la seguretat»

En el cas de les comarques gironines, Aparicio considera que la Generalitat «no ha garantit la seguretat de totes les parts que intervenen en aquesta part del procés judicial», i lamenta que, a diferència del que passa en altres demarcacions, «a les nostres comarques la xifra de declaracions de detinguts per mitjans electrònics és irrisòria». És per això que considera que els departaments d’Interior i Justícia «haurien d’implementar a les comissaries i jutjats de comarques gironines el mateix que s’ha fet a la resta de país per tal de realitzar per videoconferència aquestes i altres diligències».