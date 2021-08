Un accident de trànsit ha fet tallar l'autopista AP-7 durant una hora al seu pas per Sils. En aquests moments, a un quart d'una, s'ha reobert un carril i a dos quarts d'una per complet la via.

Tot i això, es registren cues de fins a quatre quilòmetres.

En el sinistre viari hi ha un camió i un cotxe implicats. Hi ha hagut tres ferits, de poca gravetat.

A lloc hi han treballat els Mossos de Trànsit, el SEM i els Bombers. Aquests últims han hagut de fer tasques d'excarceració perquè una persona havia quedat atrapada a dins d'un dels vehicles.

L'helicòpter del SEM s'ha activat per atendre l'accident. De moment, el que se sap és que tres persones han resultat ferides, totes han sigut evacuades pel SEM a l'hospital Trueta.

Mentre ha durat el tall de l'AP-7 en sentit Girona s'han registrat dos quilòmetres de cues. Els Mossos desvien els vehicles per vies alternatives com l'A2 I la C-35.

Després, en obrir-se un carril i tota la via, la situació de col·lapse no ha canviat, es registren 4 quilòmetres de cues.

Ensurt a Sant Gregori

Una persona també ha resultat ferida de poca gravetat en un accident a Sant Gregori. Un vehicle ha patit una sortida de via tot sol a la sortida de l'AP-7 cap a un quart de dotze del migdia. Això', ha obligat a tallar momentàniament la sortida i mentre hi han treballat els serveis d'emergències.