Un accident de trànsit ha fet tallar l'autopista AP-7 durant una hora al seu pas per Sils. En aquests moments, a un quart d'una, ja hi ha un carril obert al trànsit però es registren cues.

En el sinistre viari hi ha dos cotxes implicats. De moment es desconeix si hi ha ferits de gravetat.

A lloc hi han treballat els Mossos de Trànsit, el SEM i els Bombers. Aquests últims han hagut de fer tasques d'excarceració perquè una persona havia quedat atrapada a dins d'un dels vehicles.

L'helicòpter del SEM s'ha activat per atendre l'accident però per ara, segons Trànsit es desconeix si hi ha ferits.

Mentre ha durat el tall de l'AP-7 en sentit Girona s'han registrat dos quilòmetres de cues. Els Mossos desvien els vehicles per vies alternatives com l'A2 I la C-35.

Ensurt a Sant Gregori

Una persona també ha resultat ferida lleu en un accident a Sant Gregori. Un vehicle ha patit una sortida de via tot sol a la sortida de l'AP-7 cap a un quart de dotze del migdia. Aixo`ha obligat a tallar momentàniament la sortida i mentre hi han treballat els serveis d'emergències.