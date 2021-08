El Consorci de l’Estany està treballant en un projecte per impulsar la repoblació de l’òliba al voltant de l’estany de Banyoles. De moment, s’hi ha reintroduït tres cries, però la previsió és augmentar-ne el nombre. La mesura s’ha pres després de detectar que aquesta espècie, habitual de l’entorn de la zona natural de l’estany, estava en regressió. El director del Consorci, Albert Tubert, atribueix la situació «a l’aplicació de tòxics, sobretot rodenticides i la manca de llocs on criar, però també perquè ha estat una espècie molt perseguida pel seu aspecte tenebrós i de mal averany». Tubert remarca, però, que l’òliba és una espècie molt necessària per controlar sobrepoblacions de ratolins i rates.

Les tres cries que s’estan introduint l’entorn de l’estany provenen del Centre de Recuperació de Fauna de Vallcalent, a Lleida, i que les últimes setmanes han estat allotjades en una finca particular de Porqueres d’una família que col·labora amb el projecte

Tres cries reintroduïdes

La repoblació es fa a través del sistema de hacking, que consisteix a traslladar-les a la seva nova ubicació alimentant-les en caixes niu tancades per a després, al cap d’unes setmanes, alliberar-les una vegada finalitzat el període de creixement.

L’objectiu és que al cap d’un temps reconeguin el lloc on han estat alimentades com casa seva i que, un cop adultes, puguin tornar a criar al mateix lloc o en aquella zona.

De moment, s’han reintroduït tres cries, però la previsió en un futur és que se n’introdueixin més exemplars. El programa també persegueix un objectiu educatiu: està previst que s’impliquin les escoles del territori, així com la població en general, per conèixer l’espècie i la seva evolució, així com les principals amenaces. El director del Consorci de l’Estany, Albert Tubert, a una entrevista a Ràdio Banyoles, va destacar l’escola Casa Nostra, que és la que acull l’espai on tenen el laboratori, i va explicar que tenen previst «que els mateixos alumnes poguessin fer un seguiment d’aquestes òlibes». Un altre punt del municipi que va subratllar és l’església de Miànigues, on ja n’hi havia hagut, i el director va explicat que «ja han parlat amb els veïns de la zona».

Descens de la població

El projecte es va impulsar després de detectar que en els darrers temps l’òliba, una espècie habitual als voltants de l’Estany de Banyoles, havia disminuït notablement la seva presència a la zona. Aquesta davallada és deguda per l’aplicació de tòxics, la manca de llocs on criar i el fet que tradicionalment ha estat una espècie molt perseguida. Segons va destacar Tubert a Ràdio Banyoles, es tracta d’una espècie molt necessària per controlar les sobrepoblacions de ratolins i rates, i també mosquits.

El Consorci de l’Estany és una entitat pública de caràcter associatiu i voluntari i de naturalesa administrativa. Té per objectiu la preservació i la revalorització del patrimoni natural i cultural i impulsar les funcions econòmiques, mediambientals i socials pròpies de l’Espai d’Interès Natural de Banyoles i Porqueres.