El Govern va aprovar ahir en el marc del Procicat la pròrroga de les mesures de la covid-19 a Catalunya, a excepció del toc de queda, que decaurà a partir de divendres als 19 municipis on encara era vigent, sis dels quals gironins. És el cas de Banyoles, Celrà, Salt, Sant Feliu de Guíxols, Sarrià de Ter i Torroella de Montgrí. A la resta de Catalunya, també decau a les localitats d’Alcarràs, Amposta, Arenys de Munt, Badia del Vallès, Balaguer, Calafell, Cervelló, Gelida, Manlleu, Martorell, Montblanc, Móra d’Ebre i Palafolls.

Tot i aquesta lleugera desescalada, forçada en part per les decisions del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de tombar els dos tocs de queda proposats per la Generalitat en què es rebaixava el barem per aplicar la mesura als diferents municipis a una incidència acumulada a set dies de 125 casos per cada 100.000 habitants, se segueixen limitant les reunions familiars i socials −tant en l’àmbit públic com en el privat− a un màxim de 10 persones, llevat que es tracti de convivents. Pel que fa a l’aforament, es manté al 70% en l’assistència a actes civils o religiosos, inclosos casaments, culte i cerimònies fúnebres. Aquestes mesures es prorrogaran un cop les hagi aprovat TSJC i tindran una vigència de set dies. El Govern va traslladar ahir la sol·licitud perquè puguin entrar en vigor aquest divendres 27 d’agost.

En aquest sentit, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon va lamentar ahir les imatges d'aglomeracions que s'han vist en festes majors en els darrers dies perquè «molt probablement hi haurà contagis». El conseller de Salut va assenyalar que parla cada setmana amb el seu homòleg a Interior, Joan Ignasi Elena, i que entén que és una situació «difícil de controlar». Sobre la decisió del TSJC de no autoritzar l'ampliació del toc de queda, Argimon va defensar que demanaven la mesura per motius «estrictament sanitaris» i va indicar que es registren més de 9.000 contagis la setmana i hi ha prop de 1.400 pacients ingressats a planta i prop de 500 a les UCI a causa de la covid-19. Després de la caiguda del toc de queda a pràcticament tots els municipis, Argimon diu que la principal eina que hi ha ara per controlar la pandèmia és la vacunació i també fa una crida a la «responsabilitat de tothom», tant de dia com de nit.

Jutges reticents al toc de queda

La portaveu de Jutgesses i Jutges per a la Democràcia a Catalunya, Maria del Prado Escoda Merino, va advertir que no es pot prolongar «indefinidament» una mesura que restringeix drets fonamentals com el toc de queda. En una entrevista a RAC1, va assenyalar que les mesures preses davant de la cinquena onada de la covid-19 «han funcionat, però no es poden perpetuar», preguntada per la resolució del TSJC d'aquest dilluns, que va tornar a tombar el toc de queda en la majoria de grans ciutats de Catalunya. I sobre les crítiques del Govern, va puntualitzar: «Els jutges no actuem com a epidemiòlegs. Ni ho som ni volem ser-ho. Els jutges hem d'intervenir quan hi ha restricció de drets fonamentals».

La portaveu de Jutgesses i Jutges per a la Democràcia (JJpD) a Catalunya es va mostrar comprensiva que la pandèmia sigui «difícil» de gestionar, però va indicar que el context actual és diferent al de fa dos mesos, quan les taxes de transmissió del virus van començar a disparar-se. «Nosaltres preponderem drets com si poséssim una balança. Però les nostres balances no són digitals, sinó a l'antiga. Fa dos mesos, la balança es va decantar per donar més preponderància a la salut davant de la llibertat de circulació i ara s'ha decantat per posar límit a la restricció del toc de queda«, va afirmar. «Podem córrer el risc de començar a permetre i permetre i, quan te n'adones, et quedes sense drets. Els jutges tenim aquesta por», va afirmar, sobre la modificació dels llindars en les propostes del Govern per aplicar el toc de queda per municipis.

La portaveu de Jutgesses i Jutges per a la Democràcia es va mostrar partidària d'una norma estatal de la pandèmia i va reconèixer que hi ha un buit en l'ordenament jurídic, com s'ha vist amb l'aplicació de l'estat d'alarma o la normativa administrativa de salut pública i de seguretat ciutadana, que és «molt genèrica», va dir. «No estaria malament que anéssim plantejant i elaborant una norma específica al respecte. No sabem el temps que durarà aquesta situació ni si es repetirà d'aquí a uns anys», va considerar.

Illa retreu falta d’informació

El líder del PSC al Parlament, Salvador Illa, va retreure ahir al Govern que no hagi informat l'oposició sobre els canvis de criteri que adoptaria en relació amb la covid-19 i el toc de queda: «Me’n vaig assabentar pels diaris», va lamentar. En una entrevista a Catalunya Ràdio, el cap de l'oposició va recordar que el seu partit va estendre la mà a l'executiu de Pere Aragonès per treballar conjuntament en la lluita contra la pandèmia, però que a canvi va demanar que se'ls mantingués al dia de l'evolució dels indicadors i de les mesures que s'haguessin d'adoptar.