Familiars dels morts a la residència Torreblanca de Sant Joan les Fonts han presentat una denúncia als Mossos d'Esquadra perquè s'investigui el brot de coronavirus que ha provocat vuit morts. Consideren que hi ha un responsable "molt clar", una treballadora que hauria comentat a una companya de feina que malgrat haver donat positiu es prendria una pastilla i aniria a treballar, segons ha explicat el nét d'una de les dones que han mort, Joan Guirado, davant la comissaria de les Corts. L'advocada Leyre Lopez ha afegit que s'hauran de contrastar les dades aportades amb les càmeres de seguretat per provar si hi ha hagut un delicte d'homicidi imprudent. L'empresa Suara, que gestiona la residència, ja va obrir una investigació.