El pròxim 31 d’agost finalitzaran les concessions d’autopistes, després d’anys de pròrrogues. En termes generals, aquest canvi provocarà una pèrdua per valor de 14,1 milions d’euros en concepte d’IBI arreu de Catalunya. A les comarques gironines, la fi de la concessió de l’AP-7 entre Tarragona i la Jonquera afectarà 27 municipis, com Vilademuls, un poble del Pla de l’Estany amb una densitat de 14 habitants per km2, que deixarà de cobrar uns 130.000 euros en concepte d’IBI.

Es tracta d’una quantitat molt destacable per a un municipi amb una capacitat anual d’inversió d’uns 60.000 euros. En una entrevista a Ràdio Banyoles, l’alcalde del municipi, Àlex Terés, va lamentar aquesta mesura, que impactarà negativament al pressupost, que va dir que suposaria un «autèntic problema econòmic» per al municipi. L’alcalde també va declarar que la reforma «no té en compte municipis petits com el seu».

Àlex Terés també va explicar que considera la reforma «absolutament injusta» i va assegurar que s’establiran mecanismes perquè «ho acabem pagant entre tots».

Quatre anys d’ingressos

Abertis va començar a pagar l’IBI als ajuntaments per on passa l’AP-7 a partir del 2017, ja que fins llavors tenia una bonificació del 95% que li permetia pagar a les diferents poblacions unes quantitats irrisòries. En els últims quatre anys, però, ha pagat íntegrament l’IBI als municipis gironins, cosa que ha suposat una important font d’ingressos per als consistoris.

Aquesta pèrdua econòmica se suma a altres perjudicis econòmics que fa temps afecten el municipi de Vilademuls, amb una densitat de 14 habitants per km² i una mínima capacitat d’inversió. Tot i ser un municipi d’interès paisatgístic, el travessen un gran nombre d’infraestructures, i l’alcalde assegura que «fins i tot s’han plantejat demanar un rescat econòmic».

El canvi afectarà 25 ajuntaments de municipis on passa el traçat de l’AP-7. Segons dades que va poder recopilar Diari de Girona, a les comarques gironines es deixaran d’ingressar uns 3,75 milions. L’any passat, els municipis gironins que més van ingressar per aquest concepte van ser Sant Julià de Ramis (367.650 euros), Sils (286.861 euros), Bàscara (268.690,21) i Maçanet de la Selva (231.854 euros).