Les trucades a la línia d’atenció de la Generalitat contra la violència masclista van a la baixa. Ho demostren les dades dels set primes mesos de l’any: 415 trucades. El nombre de peticions d’ajuda entre els mesos de gener i juliol encara no representa la meitat de totes les rebudes durant l’any passat, quan es va marcar el rècord de trucades a aquest servei de l’Institut Català de les Dones (ICD) a les comarques gironines amb un total de 779.

Aquestes 415 telefonades suposen un 46,7% de totes les de l’any passat i s’ha de tenir en compte que enguany la pandèmia està anant a la baixa i, per tant, mesures com el confinament domiciliari -que es va donar l’any passat i moltes dones van haver de conviure amb el seu maltractador- no són vigents. Aquesta davallada de les peticions d’ajuda es contraposa amb les dades policials que es van donar a conèixer fa un mes. En el primer semestre han pujat les denúncies i el nombre de dones ateses (476 dones).

El telèfon 900 900 120 és un número gratuït que tenen les víctimes de violència masclista o el seu entorn per demanar ajuda i assessorament. Fent una anàlisi comarcal dels primers set mesos de l’any, es pot comprovar que el Gironès suma la xifra més alta de trucades al 900 900 120: 169. Són prop de la meitat de totes les realitzades des de la demarcació.

La Selva, en canvi, és la segona comarca amb més activitat, amb 89 registres, i l’Alt Empordà és la tercera àrea des d’on s’han fet més comunicacions al telèfon de l’ICD, un total de 59. El Baix Empordà segueix de ben a prop aquesta comarca, amb 57 telefonades per demanar ajuda.

Pel que fa al perfil de les dones que utilitzen aquest servei, s’ha de dir que són dones d’entre 31 a 40 anys, prop de la meitat compta amb fills menors d’edat al seu càrrec i són dependents econòmicament del seu maltractador.

La major part d’aquestes, a més, són víctimes de violència de tipus psicològica (393), seguida per la física (152). Bona part de les telefonades acaben amb una derivació a d’altres serveis socials, sobretot d’atenció a la dona. De fet, són més de la meitat de les dones ateses les que han acabat en aquest tipus de serveis. Seguides dels serveis policials, amb prop del 20%.

Girona, tercera de Catalunya

L’anàlisi de Catalunya (5.656 requeriments) mostra que la major part de trucades procedeixen de l’àrea metropolitana de Barcelona (4.020); en segon lloc hi ha la demarcació de Tarragona, amb 442 trucades, i en la tercera posició és per la demarcació de Girona, amb 415 comunicacions al 900 900 120.