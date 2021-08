El ball de la faràndula a la plaça Major donarà el tret de sortida a les Festes del Tura d’aquest any, que s’estendran del dissabte 4 de setembre fins al dimecres 8. Enguany, s’han programat una cinquantena d’activitats, espectacles i concerts a Olot que tindran lloc sota mesures de seguretat per contenir la pandèmia de la COVID. En aquest sentit, i seguint la normativa, caldrà disposar d’entrada per accedir als recintes. Aquestes es podran reservar de forma gratuïta a partir del 30 o 31 d’agost, depenent de l’activitat. En total s’ofereixen més de 25.000 entrades gratuïtes per a cinc dies d’activitats. Les propostes tindran lloc en tres grans espais: la plaça Major, la plaça de braus i el Parc Nou.

Els membres de la Unió Esportiva Olot seran els encarregats de fer el pregó, dissabte al vespre. Inauguraran cinc dies de festa, en què la ciutat acollirà artistes com The Sey Sisters, el Pony Pisador, Marcel Lázara i Júlia Arrey, Jazzwoman, Marc Parrot, el Diluvi o Suu. La programació també inclou propostes més alternatives, com la cantant olotina Jessica Mellado, Paula Grande i Anna Ferrer. També s’han programat activitats per als més petits de la casa: els grups infantils El Pop Petit i Xiula actuaran a la capital de la Garrotxa. Les propostes musicals es completaran amb La Principal de la Bisbal, que farà un repàs per algunes de les músiques més representatives d’arreu del món a través d’un concert d’orquestra, així com la cantautora Agnès Algueró, que presentarà el seu primer disc, Bosc Endins.

El folklore i la tradició també tindran el seu espai. A la plaça Major es podran veure ballar gegants, cavallets i cabeçuts el dissabte 4, diumenge 5 i dimecres 8, en vuit sessions diferents, per tal de donar cabuda al màxim nombre d’assistents i per evitar aglomeracions.

L’espectacle pirotècnic serà l’encarregat de posar punt final a les festes 2021. Els focs s’iniciaran després del Ball Pla i l’Adeu Vila d’Olot al Firal i abans del ball de les espelmes, que tindrà dues sessions.

Durant la seva festa major, a Olot també hi tindran lloc el 14è torneig de rugbi, el IV triangular de futbol amateur i una de les novetats d’aquest any: el repic de campanes de la festa major.