La piscina coberta municipal d’Olot finalment no podrà inaugurar-se aquest 2021 a causa de la pandèmia. L’alcalde d’Olot, Josep Berga, admet, en declaracions a Ràdio Olot, que la construcció no s’ha pogut dur a terme arran dels contratemps que ha comportat la covid-19, però assegura que el projecte sí que es tirarà endavant enguany.

La previsió és que s’ubiqui al pàrquing de sorra que hi ha al costat de les instal·lacions municipals, i Berga afirma que es pretén que el complex no toqui l’edifici de les piscines d’estiu que hi ha al costat, i, a més, que es pugui obrir mesos abans de Sant Joan i que es tanqui quan comenci a fer fred. De fet, apunta que està projectat com un equipament necessari a la ciutat i que oferirà múltiples serveis relacionats amb l’esport i el benestar.

Al ple del mes de gener, es va anunciar que l’Ajuntament disposava de 2.191.000 euros que, amb la pandèmia, han valgut a la ciutat per compensar econòmicament a entitats de la ciutat, ajuts socials, per doblar neteges i monitoratges, entre d’altres. Berga indica, també a Ràdio Olot, que, en el cas que no s’hagués produït la pandèmia, una part d’aquests diners s’haguessin destinat a la instal·lació de la piscina.