A partir de divendres, cap municipi de Catalunya tindrà toc de queda. Tampoc les poques poblacions gironines que encara el mantenien. Els seus alcaldes veuen bé la mesura perquè creuen que indica que les dades estan millorant. Afirmen que cal anar tornant mica en mica a la "normalitat" però demanen prudència a la ciutadania.

L'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motas, afirma que la decisió del Govern els "iguala" a la resta de municipis catalans però avança que continuaran treballant en la conscienciació de la gent. "Cal continuar amb les mesures preventives perquè no només té conseqüències per la seva salut sinó també per a la l'economia del municipi", insisteix. "No volem que tornin a tancar comerços i restaurant i per això és necessària la col·laboració de tothom", afegeix.

En aquest sentit, l'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, diu que cal anar avançant però reclama a la població que sigui "respectuosa i conscient". "La fi del toc de queda no vol dir que val tot perquè sinó ens equivocarem", insisteix. D'altra banda, Noguer admet que el fet que només 19 municipis mantinguessin el confinament nocturn havia "desvirtuat molt" la mesura.

Els 'botellots', un tema de "seguretat"

Per la seva banda, l'alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, diu que es tracta d'una "bona notícia" perquè significa que els indicadors de la malaltia van baixant. "El que hem de tenir clar és que tots hem d'aspirar a arribar a la normalitat el més aviat possible. I això vol dir llibertat d'acció", afirma. En aquest sentit, insisteix que els 'botellots' són una problemàtica en la què s'han d'implicar "totes les administracions". "És un tema de seguretat", diu. Colomí, però, creu que a mesura que es vagi reobrint l'oci nocturn, la problemàtica s'anirà reduint. "A la Costa Brava no sempre hi havia hagut problemes de botellots ni problemes a les platges", remarca.

Avançar en la vacunació

L'alcalde de Salt, Jordi Viñas, per la seva banda, veu lògic que el Govern hagi decidit no mantenir el toc de queda després de la decisió del TSJC. "Afectava molt pocs municipis i cal que es treballi pensant ja en noves mesures que puguin ser més efectives", afirma. Viñas creu que cal insistir en la vacunació i "conscienciar" que fer-ho serveix per "protegir-nos a nosaltres i al nostre entorn".