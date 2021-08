Familiars d’una de les usuàries mortes a la residència Torreblanca de Sant Joan les Fonts han presentat una denúncia als Mossos d’Esquadra perquè s’investigui el brot de coronavirus que ha afectat el centre. De moment, aquest brot ha deixat vuit morts, segons l’ACN, tot i que el departament de Drets Socials segueix mantenint la xifra total en 7, ja que «no li consta» aquesta vuitena defunció.

La família denunciant considera que hi ha un responsable «molt clar», una treballadora que hauria comentat a una companya de feina que malgrat haver donat positiu es prendria una pastilla i aniria a treballar, segons va explicar el net d’una de les dones que han mort, Joan Guirado, davant la comissaria de les Corts. Segons explica Guirado, «considerem que hi ha indicis sòlids que s’han produït negligències que podrien ser constituives d’un delicte contra la salut pública, i un d’homicidi imprudent».

La denúncia, explica Guirado, posa en coneixement els fets que han pogut saber a partir dels testimonis dels treballadors, però demanen una investigació per determinar sobre qui han de recaure les responsabilitats. «Apuntem principalment a aquesta treballadora perquè ha comès el principal error, de forma conscient. Però volem que s’investigui, a través de les càmeres de seguretat, si s’han produit més negligències, com no portar la mascareta correctament, i saber si la residència tenia coneixement que aquesta dona era positiva quan va entrar al centre», explica. La denúncia l’ha presentat una de les famílies afectades, tot i que esperen que d’altres s’hi sumin.

Guirado va explicar que si hi hagués una indemnització, la lliurarien al grup Integra, una associació d’Olot que treballa per la inclusió de col·lectius en risc. L’advocada, Leyre Lopez, va explicar que la denúncia ha de servir perquè s’incoïn diligències d’investigació per part de la policia judicial dels Mossos d’Esquadra i de la Fiscalia. Aquest mitjà s’ha posat en contacte amb la residència per saber si tenien constància de la denúncia interposada però no ha rebut resposta. L’empresa Suara, que gestiona la residència, ja va obrir una investigació després que la notícia es fes pública a través dels mitjans de comunicació, fet que Guirado celebra i apunta que «són conscients que alguna cosa no s’ha fet bé».

Per la seva part, l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts va emetre ahir un comunicat on dona el condol als familiars i mostra el seu suport als treballadors de la residència.

Creixen les morts a Girona

Així, la regió sanitària va notificar ahir fins a 14 noves morts en el còmput global, una xifra força més elevada de la mitjana diària dels darrers dies. D’aquesta manera, el total acumulat des de l’inici de la pandèmia és de 2.216 víctimes mortals. En canvi, l’ocupació dels hospitals segueix a la baixa. En la darrera actualització del departament de Salut es va informar d’una disminució de 12 pacients en planta, de manera que el total se situa actualment en 123. També van baixar els crítics a l’UCI, que són 41, 5 menys que en el balanç anterior.