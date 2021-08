Des de l’1 de juliol que està en marxa a Cornellà del Terri una comunitat energètica. Es tracta d’una instal·lació de plaques fotovoltaiques, col·locades sobre la teulada de l’escola, que donen servei a tres equipaments municipals -dos edificis de l’Escola La Vall del Terri i el mateix ajuntament- i a 17 famílies veïnes. La iniciativa va ser impulsada per la Diputació de Girona fa prop de dos anys, aprofitant el Real Decret 244/19, en el que es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica. Forma part d’un projecte pioner (Smart Energy Communities) que també s’està desenvolupant a la Cellera, Amer i Rupià. Cornellà va comptar amb una subvenció de 40.000 euros, a més del suport jurídic de la Diputació. L’objectiu que persegueix la iniciativa és el de promoure l’autoconsum i començar a caminar cap a una transició energètica, on es substitueixi l’energia d’origen fòssil per energia renovable i locals. De les quatre poblacions, la del municipi del Pla de l’Estany és la primera que ja està en marxa.

El regidor d’Energies i Indústria de l’Ajuntament de Cornellà, Francesc Pujol, explica que quan els van plantejar el projecte, només incloïa abastar equipaments municipals. Des del consistori ho van valorar, i van proposar que els veïns i veïnes de la població també en fossin beneficiaris. Per això, van haver d’aprovar una ordenança fiscal, que portava associada una taxa, amb la qual, qualsevol que fes ús de la instal·lació fotovoltaica pública, havia de pagar una taxa de 78 euros per kilowatt i any.

A continuació van obrir un concurs públic i es van seleccionar a 17 famílies que complien els requisits per formar part de la comunitat energètica. A partir d’aquí el consistori va parlar amb la distribuïdora-comercialitzadora d’energia, l’empresa local ElectraAvellana, que segons el regidor, «els va facilitar molt la gestió». Per la seva banda, ElectroFluxe va fer la instal·lació de les plaques a la coberta de l’escola. I a principis de juliol, el sistema va entrar en funcionament.

En marxa des del juliol

Ara, gairebé dos mesos més tard, el regidor d’Energies de l’Ajuntament de Cornellà assegura que «els primers resultats són satisfactoris», tot i que esperaran uns mesos més a fer-los públics. Des del consistori valoren l’experiència com a «molt positiva» i animen a altres municipis a impulsar iniciatives similars. «Entre tots hem de fer una transició energètica per aconseguir la sobirania energètica. Creiem que la línia de la consciència ecològica i l’estalvi és la que cal seguir», declara Pujol.

Autoconsum i compensació

A la comunitat energètica de Cornellà del Terri apliquen l’autoconsum i de compensació d’excedents. Segons aquest sistema, els usuaris consumeixen l’energia generada per la xarxa, i només paguen si consumeixen més energia que la que els hi correspon de la instal·lació. Si pel contrari, la família o l’edifici municipal, consumeix menys energia que l’assignada, la diferència passa pel mecanisme de compensació. És a dir, que el valor econòmic de l’energia generada excedentària es descompta del valor econòmic de l’energia utilitzada de la xarxa.

«Molts veïns ja ens han comentat que han vist com les seves factures de la llum baixaven molt respecte mesos anteriors», explica Francesc Pujol. El regidor també detalla que ara es troben en la prova pilot del projecte i han donat llicències per un any. En un futur, es farà un concurs cada 4 anys. «Els partits de l’oposició també s’han implicat en el projecte, i la idea és ampliar-ho, si en tenim l’oportunitat», conclou.