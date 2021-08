Els accidents de trànsit que han tingut lloc a la xarxa viària de les comarques gironines s’han cobrat 23 vides des que va començar l’any (amb dades de 23 d’agost). Es tracta d’una xifra elevada i situa aquesta província com la cinquena d’Espanya amb la mortalitat més alta durant aquest 2021.

Per davant hi ha les dues províncies amb les dues ciutats més gran de l’Estat: Madrid (39 morts) i Barcelona (32 morts). El tercer lloc és per a les Illes Balears, amb 27 víctimes mortals, i la quarta posició l’ocupa Múrcia, amb 24 finats.

A Madrid, les 39 víctimes mortals s’han hagut de lamentar en un total de 31 sinistres viaris registrats en vies interurbanes. Unes carreteres que a tot Espanya -fins a 24 d’agost- ja s’han cobrat 628 vides en 574 accidents. Això representa un 20% més de morts que l’any passat en aquest mateix període. El 2020, però, cal dir que va ser un any estrany i no es pot comparar amb aquest.

D’entrada, perquè la pandèmia va obligar a fer confinament domiciliari, tocs de queda i confinaments territorials que van fer recular la mobilitat a límits mai vistos. Enguany, si bé hi ha hagut el toc de queda vigent durant uns mesos, les xifres de mobilitat han remuntat i, com a conseqüència, també la sinistralitat i, malauradament, la mortalitat.

Ceuta i Melilla, a zero

Pel que fa a les zones d’Espanya on es registren menys morts a les carreteres, cal destacar les dues ciutats autònomes. A Ceuta i Melilla no s’ha hagut de lamentar fins al moment cap mort d’accident de trànsit. Al tercer lloc per la cua hi ha la província de Salamanca amb un sol finat i, per sobre, Albacete i Segòvia, amb dues víctimes mortals, respectivament.

Girona també és la segona província catalana amb més mortalitat a les carreteres. Per davant hi té Barcelona, que també és el lloc de l’Estat amb més morts. En canvi, Lleida i Tarragona tenen una sinistralitat menys lesiva, ja que s’hi han registrat 18 i 14 morts, respectivament, segons les dades provisionals d’accidents mortals i finats a 24 hores de la Direcció General de Trànsit (DGT).

A les comarques gironines precisament, l’últim sinistre viari amb víctimes mortals ha tingut lloc aquest mes d’agost, concretament el dia 16 a Agullana. La passatgera davantera d’un cotxe va morir en un xoc amb un camió a l’autopista AP-7. El conductor va resultar ferit, però de poca gravetat.

Amb aquesta ja són 23 víctimes mortals a les carreteres, una xifra molt superior a l’any passat per les mateixes dates, quan n’hi havia 13, o el 2019, amb 19 víctimes mortals registrades.