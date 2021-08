Can Trona, el centre de Cultura i Natura de la Vall d’en Bas, va organitzar dimarts passat una sortida nocturna per conèixer l’entorn i la fauna. La sortida va ser guiada pel biòleg Romero Roig i hi van participar una vintena de persones.

Amb aquesta activitat es va posar punt final al cicle d’activitats divulgatives de descoberta natural d’aquest any. Per primera vegada Can Trona ha tingut una programació contínua. Segons l’organització, «aquesta primera experiència ha tingut una gran acollida». Ha obert una nova línia d’actuació que han assegurat que continuarà l’any vinent. Tant els usuaris com la direcció del centre ho valoren de forma «molt positiva».

Al llarg d’aquest any, més de cent persones han après sobre la relació que existeix entre la fauna i flora locals. I la importància de conèixer i preservar els ecosistemes terrestres.