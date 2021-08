La disminució gradual de contagis ha fet que els hospitals catalans hagin reduït a gairebé la meitat els pacients ingressats per covid des de fa un mes: segons el darrer balanç del Departament de Salut hi ha 1.207 hospitalitzats, mentre que el 25 de juliol eren 2.244. Tot i això, els malalts crítics no baixen al mateix ritme i encara hi ha 422 ingressats a les UCIs catalanes, un centenar menys que fa 30 dies. Als hospitals gironins, aquesta disminució no ha estat tan pronunciada, tot i que se situa a prop de la meitat. El 26 de juliol hi havia 195 ingressats mentre que ahir eren 120, 75 menys. Pel que fa als ingressats a l’UCI, actualment n’hi ha 38, 16 menys que el mes passat, quan eren 54. És la primera vegada que la regió sanitària de Girona rebaixa els 40 crítics des del 21 de juliol.

D’altra banda, els centres d'assistència primària van atendre dijous un total de 8.724 visites relacionades amb la covid-19, 200 menys que el dia anterior. Pel que fa als CAPs gironins, aquests van rebre 1.248 visites, 70 menys que el dia anterior. Així, en el darrer balanç del departament de Salut van transcendir fins a 176 nous contagis a la regió sanitària de Girona. Així, el total acumulat supera els 101.000 casos, i se situa concretament en 101.033 positius des de l’inici de la pandèmia. La bona notícia és que no va transcendir cap nova víctima mortal, de manera que el total es manté en 2.217.

Augmenta la propagació

Pel que fa als indicadors que mostren l’estat de la pandèmia, la majoria segueixen una lenta tendència a la baixa, tant a Girona com a Catalunya. La velocitat de propagació, en canvi, es troba més inestable, i va experimentant lleugers repunts tot i que continua situant-se per sota de la barrera de l’1, que garanteix l’estat de la pandèmia. En aquest sentit, el ritme de transmissió va augmentar ahir a Girona, i se situa en 0,89, una centèssima per sobre del dia anterior. Tot i això, encara es troba per sota que fa una setmana quan era de 0,93. A Catalunya, la velocitat de propagació es va mantenir estable, i es troba en 0,85.

El risc de rebrot, en canvi, va baixant lentament. A la demarcació de Girona se situa en 262, 10 punts per sota del dia anterior i 69 menys que la setmana passada. Tot i així encara es troba en un risc molt elevat i per sobre de la mitjana del conjunt de Catalunya, que és de 203 punts, 11 menys que el dia anterior. Tot i això, Catalunya ha baixat a un ritme més lent que la regió de Girona en la darrera setmana, ja que marca 62 punts menys.