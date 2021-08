El Govern haurà d’argumentar en 48 hores els motius per restringir els horaris de la restauració i tancar l’interior de l’oci nocturn, arran d’un recurs interposat per la patronal de l’oci nocturn, Fecasarm, contra l’últim decret que ho estipula. El TSJC va decidir ahir desestimar les cautelaríssimes demanades per la patronal, és a dir, va rebutjar forçar una reobertura urgent sense escoltar la versió de l’adminsitració, i es pronunciarà un cop hagi escoltat totes les parts. En la seva decisió, la sala diu que «encara no compta amb els elements suficients de coneixement» per decidir i que per això ha d’escoltar el Govern.

«És difícil, amb els mitjans, al·legacions i raonaments que s’expressen en l’actual recurs, suspendre o adoptar inclús una mesura cautelar positiva sense prèviament donar trasllat als col·litigants, i poder conèixer la necessitat i la proporcionalitat de les mesures adoptades», argumenta el TSJC. Per això, la sala «otorga un breu termini d’al·legacions a l’administració pública demandada perquè el Tribunal pugui pronunciar-se sobre la mesura cautelar de suspensió ordinària».

Per la seva part, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, va afrmar ahir que és partidari de mantenir «el gruix de les mesures» per fer front a la covid-19 i que l’objectiu passa per arribar a l’inici de curs amb el màxim de persones majors de 12 anys vacunades. Aragonès va explicar que Catalunya encara pateix els efectes de la cinquena onada i que «queda molta feina per fer». Per aquest motiu, creu que el més convenient es anar perllongant encara les restriccions actuals, tot tenint en compte que estem a les portes de l’inici del curs. De fet, està previst que la setmana que es ve es coneguin els detalls de l’organització de la tornada a l’escola.

« No ens podem relaxar»

El president del Govern va reiterar que no es pot parlar de «normalitat» perquè la pandèmia continua activa i va concloure: «No ens podem relaxar». Per aquest motiu, va tornar a fer una crida a vacunar-se com a eina, va afegir, de protecció individual i col·lectiva.

Mentrestant, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va dir que tot i que les dades d’ingressos hospitalaris i el nombre de llits d’UCI ocupats per malalts amb covid-19 va a la baixa «queda molt recorregut» per fer. També va insistir en la idea de la proximitat del començament del curs escolar i va explicar que s’està acabant de decidir si es consideren contactes estrets als alumnes que ja tinguin la pauta completa i hagin estat amb un positiu. Així, el conseller de Salut va detallar que «molt probablement» no hagin de fer la quarantena, com també apuntava aquest dijous el seu homòleg d’Educació, Josep González i Cambray. Respecte a la campanya de vacunació, el conseller de Salut va detallar que tenen molts vaccins «al congelador» i que espera que el ritme s’acceleri a partir del setembre. En aquest sentit, va assegurar que la cinquena onada hagués tingut uns efectes «molt pitjors» si una part de la població no hagués estat immunitzada. Pel que fa a la possibilitat d’obligar als professionals sanitaris a vacunar-se, com preveu fer França, va dir que de moment no es contempla aquesta possibilitat. Finalment, també s’estudia si les persones grans o amb patologies severes hauran de rebre una tercera dosi.

Durant la seva visita a l’Hospital de Cerdanya, on es van reunir amb directius i professionals de l’equipament sanitari transfronterer, van destacar els reptes que implica aquest model hospitalari. Així, Argimon va defensar la necessitat de crear «estructures» que estiguin per sobre de la legislació vigent, com ara la signatura d’un conveni on es recullin les seves «singularitats».