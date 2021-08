Un jutjat de Barcelona ha autoritzat l’administració d’ozonoteràpia a un pacient crític de covid-19 amb pronòstic greu. El Departament de Salut va lamentar ahir aquesta decisió perquè va «en contra del criteri sanitari establert». De fet, els equips jurídics del departament treballen per interposar al·legacions contra aquesta decisió, que consideren una «ingerència sobre les avaluacions clíniques dels professionals», que van desestimar la petició de la família del pacient perquè el tractament està mancat d’evidència científica. Per la seva part, el jutjats del contenciós administratiu número 6 de Barcelona, que ha pres aquesta decisió, ho justifica perquè «el pacient està sedat i intubat, amb la vida en perill i amb un pronòstic força negatiu després que els altres tractaments aplicats no hagin donat bons resultats». El text sosté que la mesura no perjudica els interessos generals ni de tercers i en canvi apunta que hi ha la «possibilitat» que el pacient es curi, cosa que sosté que «se sabrà en aplicar-li la teràpia d’ozó».