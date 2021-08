El jutjat d’instrucció número 3 de Badalona va acceptar l’ampliació de la querella en el cas del «nen robat» de Banyoles, que demanava investigar altres persones implicades. Amb la reobertura del cas el desembre passat, la víctima demanava també que s’investiguessin sis persones més que podrien estar vinculades amb el seu robatori quan era petit i, finalment, el magistrat va acceptar ampliar la querella. De tota manera, el jutge i la fiscal avancen que haurà de ser la Unitat Central de Persones Desaparegudes dels Mossos d’Esquadra qui investiguin quines persones hi van estar implicades i en quin grau. D’altra banda, el jutge va ampliar sis mesos el termini d’instrucció del cas.

El cas del «nen robat» de Banyoles, Joan Francesc Beamonte Isern, continua en fase d’instrucció. La causa penal que la víctima havia obert contra els seus pares adoptius va quedar arxivada per haver prescrit la causa, però després de presentar un recurs el mateix Beamonte i també la fiscalia, l’Audiència de Barcelona va ordenar a finals del 2020 reobrir el cas.

Aprofitant aquesta nova fase d’instrucció, la víctima va demanar ampliar la querella contra mitja dotzena de persones més, que podrien estar implicades en el seu robatori quan era petit per donar-lo a la família d’adopció. Joan Francesc Beamonte assegura que la família eren només una part d’una «trama més gran». En un escrit d’aquest juliol, la Fiscalia no s’oposa a l’ampliació de la querella, però demana a la Unitat Central de Persones Desaparegudes dels Mossos d’Esquadra que facin les diligències pertinents per investigar qui estava implicat en aquest cas i en quin grau. Per això, la Fiscalia afirma que la qualificació jurídica només es farà una vegada es tanqui la fase d’instrucció. Ara, el magistrat de Badalona s’ha pronunciat en la mateixa línia. No s’oposa a l’ampliació de la querella, però deixa en mans dels Mossos d’Esquadra veure quantes persones estaven vinculades amb el robatori i en quin grau hi estaven implicades. Per contra, el magistrat va acceptar ampliar el termini d’instrucció sis mesos més a partir del 29 de juliol. Això vol dir que a principis del 2022 s’hauria de tancar aquesta fase judicial.

Beamonte va néixer el 1966 a l’Hospital Clínic de Barcelona i després d’una infància difícil, a càrrec de les seves àvies, va acabar en un hospici de Barcelona el 1973, on va ser adoptat per una família de Banyoles quan només tenia set anys, els Coll i Corominola. «Em van robar en un procés d’adopció totalment irregular», assegura.

Segons ha descobert amb els anys, durant bona part de la seva vida ha conviscut, sense saber-ho, amb dues identitats, ja que en el moment de l’adopció es va crear una partida de naixement a nom de Joan Coll. Un jutge de Girona ja va anul·lar aquesta identitat falsa per la via civil el 2018 i ara es reobre per segon cop la via penal.