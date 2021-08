L’Ajuntament de Banyoles ha començat a fer els primers passos per definir el futur dels serveis socials de la ciutat. Fins ara la gestió era conjunta amb l’àrea de Benestar del Consell Comarcal, però a causa de l’augment de població de la ciutat s’ha superat el llindar dels 20 mil habitants, i ara el municipi pot escollir crear una àrea bàsica pròpia.

L’equip de govern defensa aquesta via. Per això caldrà que el ple de l’Ajuntament prengui l’acord de prestar el servei directament i subscriure l’anomenat contracte programa amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Amb l’objectiu d’estudiar tècnicament les necessitats i definir l’organització del model dels serveis socials bàsics de la ciutat, l’ajuntament ha nomenat l’exregidor d’ERC a la ciutat Jordi Rustullet com assessor i col·laborador extern. Rustullet és treballador social, té un Màster en Gestió i Direcció Pública, va ser Secretari General del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat, una àmplia experiència professional en el sector, ha sigut docent universitari i actualment és gerent del Consorci de Sant Gregori. Tal com va explicar l’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, a una entrevista a Ràdio Banyoles, la col·laboració, però, es durà a terme de manera «desinteressada i gratuïta, sense percebre cap retribució».

L’alcalde també va explicar que el canvi dels serveis socials s’està estudiant minuciosament i l’assessorament tècnic dels experts ha de garantir un model viable i eficient per la ciutat. En aquest sentit, va destacar que la realitat de la capital és molt diferent de la resta de municipis de la comarca, i que «no hi ha gens de pressa».

Discrepàncies de gestió

Aquesta decisió no ha estat exempta de polèmiques. En el seu context, les discrepàncies entre el Consell Comarcal del Pla de l’Estany, presidit per ERC, i l’Ajuntament de Banyoles, amb majoria de Junts per Catalunya han aflorat. El nomenament de la directora tècnica dels serveis socials, la també exregidora i militant d’ERC a la ciutat Lali Turró, va provocar el març de l’any passat la divisió del vot de l’equip de govern del Consell. JxCat va assegurar que la seva militància «polititza els serveis socials», mentre el president, Francesc Castañer, destacava el procés selectiu que havia passat Turró i defensava la seva idoneïtat tècnica.

Mesos després, coincidint amb l’augment de població de Banyoles, Miquel Noguer ha impulsat el procés de canvi i separació entre ajuntament i consell. L’alcalde va negar a Ràdio Banyoles que hi hagués un rerefons polític i, de fet, assegura que tots els passos es faran «mirant-se a la cara» i d’acord amb els responsables comarcals, però recorda que la llei avala aquest pas.

De moment no s’ha posat cap termini per tenir enllestit el procés i activar la separació dels serveis.

Una decisió premeditada

El municipi de Banyoles va superar els 20 mil habitants l’u de gener del 2020, amb la revisió anual del padró, amb les dades de l’INE. Des de llavors que el consistori ja es va plantejar disposar d’uns serveis socials propis. En aquell moment, el principal grup a l’oposició, ERC, va demanar si aquest canvi de tram podria suposar la creació d’un nou Centre Obert, mentre que Sumem Banyoles va reclamar més iniciativa per part del consistori. L’equip de govern va assegurar que «s’estudiaria bé la proposta».