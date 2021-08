Del 13 al 26 de setembre de 2021 es porta a terme el període de matriculació per alguna de les 27 especialitats i formacions de l’Escola Municipal d’Expressió d’Olot. D’aquesta manera, durant aquestes dues setmanes es formalitzaran les preinscripcions que es van registrar el passat mes de juny i s’obriran places per a les sol·licituds de nous alumnes.

Cada any, l’Escola Municipal d’Expressió ha anat incrementant l’oferta formativa amb una clara voluntat d’arribar a més ciutadans i ciutadanes, de franges d’edat diferents i amb inquietuds creatives ben diverses. De cara al curs 2021-2022, a part de les disciplines artístiques que ja tenen una bona trajectòria dins del centre, també es continuaran consolidant altres de més recent creació com Expressió Corporal i Plàstica, Creacions Tèxtils i Cuina Creativa. També s’ha donat un nou impuls a propostes com Joieria Artística i Patchwork.