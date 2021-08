En 20 anys milers i milers de vehicles han circulat per les principals carreteres gironines: l’AP-7 i l’N-II. En aquests anys les vies s’han anat tornant més segures alhora que han anat guanyant més volum de conductors. Al llarg dels anys la mortalitat en aquestes carreteres s’ha reduït un 96%, mentre que els accidents amb víctimes -s’inclouen morts i ferits lleus i greus- han tingut pujades i baixades en el cas de l’AP-7, mentre que sí que s’han reduït en el cas de l’N-II.

Les dades facilitades pel Servei Català de Trànsit demostren que aquesta última és el doble de segura que l’N-II: en 20 anys l’AP-7 ha sumat 1.105 accidents amb víctimes, mentre que la Nacional n’ha registrat 2.129, un 48% més.

Tot i això, la tendència s’ha invertit durant els últims tres anys, ja que hi ha hagut més accidents amb víctimes que a l’N-II. De fet, des de principi de 2021 hi ha hagut 28 accidents a l’N-II i 31 a l’AP-7.

L’AP-7, tot i ser històricament més segura, ha patit alts i baixos durant les últimes dècades, i val a dir que tot i que l’any 2006 va ser l’any amb més accidents, concretament 80, el 2017 va ser-ne el segon amb 71 sinistres amb víctimes. La tendència va tornar a baixar els anys següents, i la pandèmia de la Covid-19 va fer abaixar la xifra fins a 34. I tot i les restriccions, confinaments i dificultats per circular lliurement per aquesta via -i totes les altres- durant el 2020, no va ser aquest l’any amb menys accidents, sinó que va ser el 2005, any que només es va registrar 12 sinistres amb víctimes.

El cas de l’N-II és ben diferent. Es tracta d’una via de lliure accés -una característica que d’aquí a uns dies també complirà l’autopista-, que té menys trams desdoblats i mesures de seguretat, i a més ha suportat durant molts anys el pas de vehicles pesants.

Durant els primers anys del segle XX va acumular xifres d’accidents molt elevades: 134 el 2000, 111 el 2001... Però l’any més negre va ser el 2010, quan va patir 148 accidents amb víctimes. En aquest cas, i a diferència de l’AP-7, durant la primera dècada es van concentrar més del 70% dels accidents amb víctimes, i durant els últims anys la xifra anual no ha arribat mai al centenar. L’any de la pandèmia se’n van registrar 45, el nombre més baix des de l’inici del nou segle.

Pel que fa a la mortalitat, ha experimentat una clara davallada en totes dues vies. Durant aquest període, l’AP-7 n’ha xifrat 85, mentre que l’N-II triplica el nombre de víctimes mortals i en suma 252. Els primers tres anys de segle van ser els més negres: es van xifrar més de 20 accidents mortals per any que van saldar-se amb 77 morts. La xifra de víctimes mortals va anar disminuint amb algun petit repunt, i l’any 2013, coincidint amb l’obligació dels camions pesats de circular per l’AP-7, va ser el primer que va registrar menys de 10 morts anuals.

En el cas de l’autopista, el primer any va ser el més mortífer, amb 17 víctimes. L’any passat només es va xifrar una víctima mortal i va ser a l’AP-7.