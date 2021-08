El pròxim 31 d’agost acaba la concessió d’Acesa, filial d’Abertis, que ha mantingut els peatges al tram gironí de l’AP-7 durant més de 50 anys. Es tracta d’una fita històrica que ja ha estat celebrada a altres trams que han sigut alliberats anteriorment, com el que va de Tarragona fins a Alacant.

Cap a la dècada dels 60, el desig d’Europa era construir un corredor mediterrani d’autopistes. Com que el govern franquista no tenia fons, es va veure abocat a buscar finançament privat. El febrer de 1967 van adjudicar la concessió de l’autopista entre Barcelona i la Jonquera al banc Bankunión, que un any després va constituir Acesa (Autopistas Concesionaria Española, SA). El contracte era de 37 anys, a priori, improrrogables i una oferta de 16.000 milions de pessetes.

La primera dècada va ser la més complicada, però el 1977 Acesa, que encara estava construint infraestructures, ja generava beneficis abans d’impostos. El negoci de les autopistes va atreure la inversió de les principals caixes d’estalvi catalanes. A la dècada dels noranta, el govern de Felipe González va allargar les concessions i el 2002, Acesa es va fusionar amb Aumar, que controlava l’autopista Tarragona-València) i va crear Abertis. Durant aquests anys, l’AP-7 ha estat una de les principals fonts d’ingressos del gegant econòmic.

El paisatge que transcorre entre el tram gironí de l’AP-7 ha canviat molt durant l’última meitat de segle. El 1972, pocs anys després que la concessionària es fes càrrec de la gestió de l’autopista, es va posar en marxa les obres a la llera de la riera Massana, que tenien l’objectiu d’ampliar la via, unes tasques que es van repetir en diversos trams de l’autopista. L’any 2006 el Departament de Polítiques Territorials i Ordenació del Territori va firmar un acord amb el Ministeri de Foment per ampliar l’AP-7 amb tres carrils des de Maçanet fins a la Jonquera i des del Vendrell fins a Vila-seca Salou.

Durant aquests 54 anys de concessió s’han fet les obres d’ampliació de les vies al tram que conforma la circumval·lació de Girona, el tram gratuït que va de Fornells de la Selva fins a Vilademuls en 20 quilòmetres de via. De fet, aquestes obres, que van incloure l’ampliació de tres i quatre carrils en alguns trams, es van enllestir el 2014 després d’any de reivindicacions i també de queixes veïnals.

En total, aquestes ampliacions de l’AP-7 a les comarques gironines van durar poc menys de cinc anys i van suposar una inversió de més de 300 milions d’euros. A grans trets, hauran suposat construir 193,8 quilòmetres lineals de carril, ampliar setze viaductes o aixecar 14 quilòmetres de pantalles sonoreductores. Tot plegat ha comportat un augment de la circulació per aquesta via d’alta capacitat. Segons dades del 2019 del Servei Català de Trànsit, entre Montmeló i la Jonquera hi van circular una mitjana de 48.243 vehicles diaris.

Les inauguracions dels nous carrils i de les millores de l’autopista han comportat la visita de diversos ministres, consellers i també de la monarquia. El rei emèrit Joan Carles I va visitar el 1975 les comarques gironines per inaugurar el tram de l’autopista Figueres-La Jonquera.

Reivindicació ciutadana

Aquesta carretera, més enllà de ser una infraestructura que ha permès circular amb més seguretat i rapidesa, també ha estat utilitzada com a eina de reivindicació ciutadana. Han estat múltiples les vegades que s’ha tallat l’AP-7 per protestar contra qüestions polítiques, i els últims exemples clars que es van viure a les comarques gironines van ser els talls convocats pel Tsunami Democràtic a Salt i a la Jonquera el novembre de 2019 i que van mobilitzar centenars de persones. Amb tot, el 1987 ja va ser utilitzada com a escenari d’una concentració de ramaders que van tallar la via a l’altura de la Jonquera per protestar contra la importació de porcí. Fins i tot alguns porcs s’hi van poder passejar.

La protesta pel pagament dels peatges, una reivindicació ciutadana que també fa dècades que durava, es va materialitzar el 2012 gràcies a un veí d’Anglès, Josep Casadellà, que va iniciar el moviment a través d’un vídeo compartit a les xarxes socials.

Aquest moviment es va escampar per tot Catalunya, així com València i les Illes Balears i va animar a centenars de conductors a negar-se a pagar l’import del peatge un cop arribaven a les barreres. Fins i tot diversos partits polítics van donar-hi suport. Tot plegat va acabar amb més de 100.000 denúncies per part de la concessionària Abertis i amb més de 6.000 multes. Alguns casos també van arribar als jutjats.

Un dels moments més rellevants dels últims anys ha estat l’obligatorietat de fer circular els camions de gran tonatge per l’autopista. Aquesta mesura, adoptada el 2013 després d’un acord entre el Servei Català de Trànsit i el Ministeri de Foment, té per objectiu millorar la seguretat de l’N-II. Aquesta restricció va ser molt criticada pel sector del transport, que encara ara reclama mesures homogènies a tot l’Estat per evitar la disparitat de tarifes.

Per l’autopista no hi poden circular bicicletes. Però als anys 70 aquesta imatge no resultava tan impensable, ja que en comparació amb ara el volum de trànsit era molt baix. També és igual d’impensable veure-hi aterrar avionetes, però el cert és que hi ha hagut més d’un aterratge d’emergència, un dels quals va tenir lloc el 1989. Fins i tot el Pare Noel va visitar l’autopista en una campanya nadalenca d’Acesa per desitjar un bon any als conductors. Ara, les barreres s’aixecaran, com a mínim fins al 2024.