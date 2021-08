Els Mossos d’Esquadra van denunciar administrativament el conductor d’un camió que va bolcar a Riudarenes en un tram prohibit per a les mercaderies. El conductor, un home de 57 anys i de nacionalitat búlgara, no va respectar la senyalització vertical que indicava la prohibició i va quedar entravessat a la GIV-5514 fins que una grua de gran tonatge el va poder retirar.

Els fets van passar el vespre del 25 d’agost a la carretera de l’Esparra quan la policia va rebre l’avís. Quan els mossos van arribar al lloc van trobar-se l’accident i van comprovar que el conductor n’havia resultat il·lès.

El camió, que transportava llaunes de refresc per reciclar, no havia respectat la senyalització vertical de prohibició de circular per la via amb un vehicle de mercaderies, fet pel qual el van denunciar. A més, el van denunciar per no respectar el descans bisetmanal.

La via va quedar totalment tallada i va necessitar l’activació del servei de carreteres de la Diputació de Girona per gestionar l’obertura de la mateixa amb la retirada del camió per part d’una grua.