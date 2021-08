Els Agents Rurals han engegat una campanya per conscienciar a la població que han de portar els gossos lligats quan vagin a passejar en zones de muntanya on hi ha ramaderia extensiva. L’increment en els darrers anys de la gent que va al medi natural ha provocat que s’hagin augmentat considerablement els atacs de gossos als ramats i això, en paraules de ramaders afectats, pot suposar la seva «ruïna». Des dels Agents Rurals, Gabriel Lampreave alerta que tots els gossos tenen l’instint de perseguir el ramat i, per això és molt important que els tinguin controlats en tot moment. Estan col·locant cartells en zones de pastures on es demana que es porti el gos lligat i que es respecti la distància amb el bestiar.

En Rafael Coronado és un pastor del Berguedà que cada any pateix algun atac de gos al seu ramat d’ovelles. Està fart de la situació i denuncia l’incivisme dels propietaris. «Només en aquesta última setmana ja m’he discutit tres o quatre vegades amb propietaris de gossos», lamenta Coronado. També es troba en la mateixa situació en Joan Guillem Esparat: «molta gent porta els gossos deslligats, empaiten les ovelles i, quan els diem que els han de portar lligats, ens insulten i ens diuen que primer hem de lligar el nostre gos».

Més de 800 ovelles estimbades

De fet, Esparat assegura que un atac pot suposar la «ruïna» per a molts ramaders. Recorda un cas que va tenir lloc a Sant Llorenç de Morunys en què van morir més de 800 ovelles estimbades. «L’ovella és molt delicada i quan veu un gos que no coneix s’espanta», relata el pastor, que afegeix que això pot provocar que «les ovelles acabin saltant daltabaix d’un cingle». Per tot plegat, aquest pastor demana «respecte» per la seva feina.

Davant de l’augment d’aquests casos, els Agents Rurals han engegat una campanya de conscienciació i estan col·locant cartells en zones de pastura i on s’han donat situacions conflictives. L’agent rural encarregat del seguiment d’atacs a fauna, Gabriel Lampreave, posa de relleu que tots els gossos, siguin petits o grans, «tenen l’instint de perseguir un ramat» i «això no li pots reprimir a un animal». De fet, explica que els mateixos propietaris no són conscients que el seu gos tindrà aquest comportament, ja que «el seu ambient habitual és l’àmbit urbà».

Lampreave diu que la llei obliga a tenir els animals controlats al medi natural, tot i que no especifica que hagin d’anar lligats. En aquest sentit, però, l’agent rural afirma que «si la llei diu que l’animal ha d’estar controlat en tot moment, queda clar que l’animal no pot sortir disparat quan vegi un ramat d’ovelles i, per tant, des del moment que l’animal es descontrola i ataca el ramat això ja és sancionable». Un dels darrers atacs més importants a un ramat va tenir lloc el mes de febrer passat. Uns gossos van atacar un ramat d’ovelles a Tavèrnoles (Osona) amb el resultat de més de 200 ovelles mortes. Prop d’una quarantena van morir per les mossegades dels animals, però la resta ofegades per l’estampida. Les pèrdues pel ramader van oscil·lar entre els 13.000 i els 16.000 euros.