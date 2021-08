El Govern central i la Generalitat preveuen destinar 25,9 milions d'euros d'inversió per desmuntar les platges de peatges de les autopistes AP-7, AP-2, C-32 nord i C-33 que quedaran sense servei a partir de les 00.00 hores del proper dimecres, quan acaben les concessions d'Acesa i Invicat, ambdues empreses del grup Abertis.

En concret, el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) destinarà 18,4 milions d'euros, als quals hauran de sumar-se 8,8 milions en impostos, pera l’eliminació dels 48 punts de pagament que existeixen a l'AP-7 des de Salou fins a La Jonquera i l'AP-2, que connecta la frontera amb Aragó amb el Vendrell.

Aquestes inversions s'inclouen en les cinc licitacions llançades pel Govern per a la conservació i explotació d'aquestes dues vies que han estat consultades per Europa Press i que, segons fonts del Mitma, «estan en tràmits administratius previs a l'adjudicació i posterior formalització de les mateixes».

El peatge que compta amb un major pressupost és el de la sortida 9A/9B de l'AP-7, a Maçanet de la Selva, que suma dos punts de pagament i on es preveu una inversió d'1,92 milions d'euros.

Per darrere hi ha la sortida 35 de l'AP-7, a Vila-seca-Salou, amb 1,4 milions d'euros, que inclou la construcció d'una glorieta per reordenar el traçat per valor de 891.393,1 euros.

La sortida 32 de l'AP-7, a Torredembarra-Altafulla també supera el milió d'euros en inversió, amb un total d'1,25 milions, tot i que dividits en quatre obres diferents ja que existeixen d'altres platges de peatges diferenciades.

La Generalitat destinarà 7,5 milions d'euros per a l'eliminació de les 38 platges de peatge que hi ha a la C-32 nord i el peatge troncal de Mollet del Vallès a la C-33.

També el Govern treurà a concurs la gestió i manteniment de les dues autopistes de la seva titularitat la concessió de la qual acaba l'1 de setembre, encara que, segons ha explicat el secretari general de Vicepresidència de la Generalitat, Ricard Font, el concurs ha estat recorregut.

Per aquest motiu, Font va avançar en una trobada amb la premsa que dimarts que ve el Govern aprovarà una obra d'emergència per al desmantellament dels peatges en ambdues vies i per a la seva gestió i conservació mentre no es resolgui el recurs al concurs públic.

La Generalitat preveu que els peatges troncals (dos en la C-32 nord i el de la C-33) estiguin completament desmantellats abans d'acabar l'any i que els peatges a les entrades i sortides de la C-32 nord s'eliminin durant el primer semestre de 2022.

Els treballs de desmantellament s'iniciaran amb l'obligació de passar per tres de les bocanas del peatge (una per a cada carril de la marxa) a una velocitat màxima de 30 quilòmetres per hora mentre s'eliminen els extrems de les platges de peatges, abans de desviar el trànsit per permetre l'eliminació definitiva.

Alliberar vies d’alta capacitat

Font va exposar que l'aixecament de les barreres dels peatges d'aquestes quatre vies suposa alliberar 556 quilòmetres de carretera d'alta capacitat a Catalunya. A partir del proper 1 de setembre quedaran 120 quilòmetres amb peatges explícits, tots ells en vies que són de titularitat de la Generalitat i les concessions de les quals acaben entre 2036 i 2039. A la província de GIrona aquestes són: la C-35 entre Maçanet i Platja d'Aro, la C-17 entre Vic i Ripoll i el traçat de l’Eix Transversal entre Lleida i Girona.