El risc de rebrot de la covid-19 continua a la baixa i, per primera vegada des de fa dos mesos, Catalunya ha registrat un valor inferior als 200 punts. En concret, se situa a 193; això no passava des del 26 de juny. Això, malgrat que el risc de rebrot, el valor que indica el creixement de l’epidèmia del coronavirus, segueix superant el llindar dels 100 que indica que hi ha un risc alt.

Tot i això, la situació és diferent a la Regió Sanitària de Girona, on aquest valor és més elevat i es troba a 251, tal com es reflecteix en el darrer balanç del Departament de Salut publicat ahir. Ara bé, igual que a Catalunya, la xifra continua amb tendència a la baixa i ha tornat a disminuir 11 punts.

Les últimes dades també mostren un lleuger repunt de persones infectades amb el virus a la regió sanitària gironina, que duia dues jornades a la baixa, amb set contagis més registrats en relació al balanç anterior (183 nous positius). També s’ha notificat una nova defunció a causa de la malaltia de la covid-19.

A l’altra cara de la moneda, continuen reduint-se el nombre d’hospitalitzats, que ara són 115 (5 menys que en el darrer balanç), i hi ha una persona menys ingressada a la UCI per covid-19 a la regió.

D’altra banda, la incidència a 7 dies és de 126. El 7,82% de les proves que es fan surten positives.

Menys hospitalitzats

Al conjunt de Catalunya, el Departament de Salut ha notificat 1.223 nous contagis i 17 persones més que han mort per covid-19. En canvi, les persones ingressades baixen a 1.142 - això són 65 menys -, i hi ha quatre crítics menys (418).

La velocitat de propagació (l’Rt) es manté en els mateixos nivells que en la jornada anterior, tant al conjunt de Catalunya (0,85) com a la regió de Girona (0,89, per sota del 0,92 de l’interval anterior). D’aquesta manera, se segueix mantenint per sota de la barrera de l’1.

El 6,19% de les proves en la darrera setmana ha donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies passa de 252,79 a 241,17, mentre que a 7 dies, baixa de 108,66 a 104,36.

Per comarques, la que registrava ahir un risc de rebrot més elevat és el Gironès (446). La segueixen el Pallars Sobirà (370), la Segarra (358), Osona (337) i el Pla d'Urgell (314).

L'Alta Ribagorça (12), la Val d'Aran (9), el Pallars Jussà (57), la Cerdanya (73) i el Ripollès (78) són les cinc comarques que tenen un risc moderat o baix, per sota dels 100 punts, que és el llindar que indica un risc alt.

El PSC vol «més informació» sobre les mesures que es prendran a la tardor

El PSC-Units per Avançar va reclamar al Govern que doni «més informació» sobre les mesures contra la covid de cara a aquesta tardor. Algunes de les que la Generalitat havia pres «s’estan esgotant i se n’han de buscar de noves», va recordar la portaveu de Salut del PSC-Units, Assumpta Escarp, que va assenyalar que l’executiu català s’ha limitat a cridar a la coordinació amb els ajuntaments, la vacunació i la responsabilitat individual. «Tres mesures que han d’estar sempre presents i no serviran de pla de xoc per a una cinquena onada que a Catalunya ha estat molt greu», va dir Escarp. «Volem que el conseller Argimon no només assumeixi els errors, sinó que doni alternatives», va apuntar.