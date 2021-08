Les projeccions climàtiques que ha fet el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC-Meteocat) confirmen un constant increment de temperatura i, en l’escenari més pessimista, la pujada a final de segle rondaria els 5ºC respecte al període actual de referència entre el 1971-2000. A hores d’ara, el planeta ja és un 1,5ºC més càlid que l’època preindustrial.

Segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya, les projeccions globals de canvi climàtic indiquen que l’any 2030 se superarà el llindar crític d’1,5ºC per sobre de la mitjana preindustrial, i la temperatura continuarà augmentant, i en l’escenari més pessimista podria produir-se un increment d’entre 3,3 i 5,7ºC.

A Catalunya, en l’últim Butlletí Anual d’Indicadors Climàtics -una publicació que l’Àrea de Sistemes d’Observació Meteorològica publica trimestralment des de 2014- ja constatava un increment clar dels extrems càlids, com el nombre de nits tropicals o la duració de les ratxes càlides, a més d’apreciar un augment dels períodes de sequera o sense precipitacions.

Un altre efecte del canvi climàtic detectat és que el nivell de l’aigua del mar s’ha incrementat 20 centímetres des de 1901 a tot el món, però segons Meteocat, aquest ritme de creixement s’ha accelerat des del 2006.

A les comarques gironines, les observacions diàries que es fan a la platja de l’Estartit constaten un increment del nivell del mar de 10 centímetres des del 1990.

Precipitacions irregulars

Segons les dades recollides pel Servei de Meteorologia de Catalunya, les projeccions climàtiques també indicaran canvis en la precipitació mitjana anual.

Les pluges s’accentuen a les zones més càlides, on més puja la temperatura. És a dir, les precipitacions s’incrementaran en latituds altes, com en el Pacífic equatorial i en les àrees monsòniques, mentre que disminuiran entre un 10 i un 30% en les regions subtropicals, com és el cas de la Mediterrània.

Municipis gironins en «alt perill» d’incendi

Un total de 95 municipis catalans van estar en «alt perill» d’incendi forestal aquest dissabte, segons van informar els Agents Rurals. La Generalitat va activar el nivell 3 del Pla Alfa en aquests municipis, a les comarques de la Terra Alta, Ribera d’Ebre, Priorat, Segrià, Noguera, Garrigues, Pallars Jussà, Alt Empordà, Pla de l’Estany, Baix Empordà i Gironès. També es van tallar els accessos als parcs naturals de les comarques gironines, com el Cap de Creus i l’Albera, a més de Serra del Montsant per reduir el risc d’incendi en aquestes zones.

Els Bombers de la Generalitat van treballar en l’extinció d’un incendi a l’Estany d’Airoto d’Alt Àneu, que es trobava confinat en una zona rocosa. S’hi van desplaçar dos helicòpters i tres camions.

També es van enviar cinc dotacions a un incendi que va tenir lloc en un camp de rostolls a Sant Cugat. El foc es va estabilitzar amb facilitat i va cremar unes dues hectàrees de camp.