Inici d'acord entre l'Ajuntament de Begur i el col·lectiu nudista en la polèmica a la platja de l'Illa Roja. El consistori es compromet a senyalitzar la platja com un espai d'us tradicionalment nudista –tot i que sense excloure'n els altres banyistes- i també farà de mediador entre els propietaris de la guingueta i els usuaris nuus, segons ha explicat Catalunya Ràdio. Tanmateix, l'Ajuntament torna a obrir la porta a rebaixar la sanció que va imposar a la dona que va repintar la indicació a les roques que l'Illa Roja és una platja nudista, en cas que ella o l'entitat naturista es facin càrrec de la neteja.

El consistori també preveu la possibilitat de posar una illa de papereres amb les diferents fraccions i una dutxa, tal com ja hi ha en altres platges de Begur. Tot plegat, després d'una reunió entre ajuntament i l'associació de Naturistes de Catalunya en què totes dues parts s'han compromès que el conflicte no vagi a més. La polèmica ha saltat aquest estiu, arran de l'increment de banyistes que no van despullats i de la instal·lació de la guingueta en aquest espai.