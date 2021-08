La cinquena onada de covid-19 ha fet que se n’anessin en orris les previsions de les agències de viatge de recuperar aquest estiu fins a un 40% de la facturació del 2019 i ara esperen ingressar només entre el 25 i el 30% després d’uns mesos marcats per les restriccions imposades per controlar el virus.

El president de l’Associació Corporativa d’Agències de Viatges Especialitzades (Acave), Martí Sarrate, ha explicat a Efe que l’última onada de la pandèmia, avivada per la irrupció de la variant delta, ha congelat molts plans de viatges, i la incertesa creada per mesures com els tocs de queda han contribuït també a refredar la temporada.

«Esperàvem l’inici de la reactivació aquest estiu amb una previsió de recuperar entre el 35 i el 40% de la facturació de 2019 (el que suposaria uns 8.000 milions d’euros) però ara esperem ja només facturar entre el 25 i el 30%», ha dit Sarrate.

Acave compta amb més de 450 agències de viatge associades, la majoria situades a Catalunya i l’arc mediterrani, però també compta amb establiments a Madrid i altres ciutats espanyoles amb fort pes turístic.

A més de la pujada dels contagis, Sarrate diu que els hàbits de viatge dels ciutadans s’han vist afectats per la disparitat de normes a l’hora de gestionar les mesures de seguretat aplicada tant per les diferents comunitats autònomes, en el cas del turisme nacional, com per països tercers, en el dels visitants que vénen de fora de les fronteres.

Al seu criteri, els criteris diferents i els vaivens de mesures com els tocs de queda nocturns ha portat molts ciutadans «a no arriscar-se» i a reservar amb molta menys antelació de l’habitual en altres temporades d’estiu.

Així, el 81% ha reservat amb menys d’un mes d’antelació i un 37,2% ho ha fet fins i tot la mateixa setmana.

Tot això ha complicat la reactivació del sector, que compta amb un 60% de la plantilla encara en ERTO i que ha perdut un 13% d’ocupabilitat, segons les dades d’Acave.

Les destinacions més demandades pels espanyols aquest estiu, fins al 85%, han estat nacionals, amb Balears, Canàries, Galícia i la Costa Mediterrània (Andalusia, Catalunya i la Comunitat Valenciana) en les primeres posicions.

Entre els més reclamats a l’estranger, es troben les costes i illes del Mediterrani i, en particular Turquia o Egipte, mentre que no s’ha viatjat pràcticament al continent asiàtic i els EUA o el Canadà.

Si parlem de turistes cap a aquí, els francesos i els dels Països Baixos han estat els majoritaris, mentre que els britànics, els primers del rànquing fins ara, han caigut moltes posicions.

Sarrate s’ha mostrat convençut que la recuperació plena del sector encara està lluny i que, malgrat que la vacunació avança a bon ritme, els nivells prepandèmia no s’aconseguiran fins al voltant del 2024.

De cara a setembre i a la tardor, troba necessari que l’administració pública i els principals agents del sector turístic puguin acordar alguna fórmula per allargar la temporada d’estiu, a més de millorar les condicions dels viatges de l’Imserso.

D’altra banda, el president d’Acave espera que el Govern allargui els ERTO fins al 31 de desembre per ajudar les agències de viatge, encara que ha advertit que moltes d’aquestes empreses ja es plantegen dur a terme acomiadaments per no poder mantenir l’activitat malgrat aquestes ajudes a l’ocupació.