De nen, i de no tan nen, estava convençut que vivia al millor poble del món. Comparava Blanes amb altres pobles veïns o llunyans que per un motiu o altre visitava i li trobava totes les gràcies. I als altres, tots els defectes.

Ara, al cap dels anys, em passa tot el contrari de quan era nen. Cada vegada que em desplaço a algun altre poble (veí o llunyà) amb un número d'habitants i/o una extensió similar al meu, la percepció que m'envaeix és que tot ho tenen i ho fan millor que a «casa». No dic que sigui veritat. Potser només és això: una percepció.

Nàixer a un lloc o a un altre és una casualitat. No naixem, ens naixen. Però, per imbibició i per costum, acabem sentint-nos emocionalment lligats a allà on anem vivint i fent-nos grans. Ens estimem el nostre poble com gairebé tothom s'estima el territori on té els seus orígens. No haurien de ser, però, temes superposables. I no hauríem, tampoc, de convertir-nos en ciutadans complaents i acrítics amb el nostre entorn immediat.

Fa pocs dies vaig fer una excursió a Banyoles. Tot i ser agost, el dia ennuvolat i el ruixat que havia caigut de matinada van propiciar que la passejada pel recorregut que dona la volta al llac resultés agradabilíssima. Caminants, ciclistes, esportistes, nens, gent gran, turistes... complementaven amb la presència humana els camins, caminets, senders, paratges, fonts... que envolten el llac. Tot molt polit, tot molt ben senyalitzat, tot molt cuidat i sense a penes edificacions a tocar de la riba. Les aigües netes i transparents traspuaven vida: ànecs, ocells, carpes... Llàstima de les «fileres» que marquen els carrers per la pràctica del rem i omplen tota la seva superfície trencant l’estètica d'aquest petit i harmoniós estany gironí. En la comparació amb les platges i passejos blanencs, però, hi sortim perdent de totes, totes.

De tornada, sortint de Banyoles per agafar l'autovia fins a Girona-nord, vaig creuar unes quantes rotondes. Un altre cop les comparances van aparèixer al meu cap. Les banyolines, almenys les que vaig travessar, eren àmplies i simètriques. Res a veure amb les noves rotondes blanenques del «cementiri» i Ca l'Aguidò, esquifides i mal perfilades en què algun dia, tant de bo m'equivoqui, es produirà algun accident sonat.

Abans d'abandonar Banyoles havia passat a prop del centre teatral La Factoria. I per això tampoc vaig poder evitar comparar l'apatia i les insuficiències culturals blanenques amb la vitalitat artística (teatre, musica, dansa...) banyolina. Fa anys van tenir un alcalde, en Joan Solana, culte i cultivat, que va encendre l'espurna de tot això. Ell i el seu equip van dissenyar estratègies, van crear nous espais, en van remodelar d'antics i els van posar al servei de les entitats culturals i dels artistes banyolins. L'Aula Municipal de Teatre i l'Escola Municipal de Música representen exemples consolidats d'aquella aposta.

En aquest darrer aspecte la comparança no té color. Tant poc que, ja de tornada i malgrat l'agradable matí que m'havia proporcionat l'estany i els seus entorns, vaig arribar al meu estimat Blanes amb un sentiment d’impotència i de tristesa que van trigar una bona estona a esvair-se.