Una persona va morir i tres més van quedar ferides (dues d’elles crítiques) ahir al migdia en un xoc frontal entre dos cotxes a l’N-2 a Fornells de la Selva (Gironès).

L’avís del sinistre es va rebre quan faltava poc per a un quart d’una del migdia, al quilòmetre 709 de l’N-2, a tocar de la connexió amb l’autovia A-2. El resultat, una col·lisió frontal entre dos turismes, una persona morta i dues de ferides greus.

La causant va ser una de les dues conductores, que anava beguda. Aquest fet, va provocar la mort d’una dona de 71 anys i veïna de Girona i, a més, va deixar en estat crític dues persones més, la conductora de l’altre vehicle i una altra passatgera. Després de l’accident, hi va haver dues persones ferides en estat crític traslladades a l’hospital Josep Trueta de Girona, i una ferida menys greu, evacuada a l’hospital Santa Caterina de Salt.

Arran de la incidència, es van activar cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, sis dotacions dels Bombers de la Generalitat i cinc unitats i l’helicòpter medicalitzat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). L’N-II a Fornells de la Selva es va tallar en els dos sentits de la marxa. La dona arrestada, que mostrava signes evidents d’haver begut alcohol, ha estat detinguda pels Mossos d’Esquadra i haurà de respondre per un delicte contra la seguretat del trànsit i un altre d’homicidi per imprudència.

Amb aquesta víctima, són 89 les persones que han perdut la vida en accidents de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

Menys accidents a la N-2

Tot i l’accident d’avui, l’N-2 ha disminuït el nombre de víctimes en els últims tres anys i, aquest 2021, n’hi ha hagut 28.

Si ho comparem amb els primers anys del segle XX, la diferència és notable: 134 el 2000, 111 el 2001 i 148 el 2010, el pitjor any. Durant la primera dècada del 2000 es van concentrar més del 70% dels accidents amb víctimes, i durant els últims anys la xifra anual no ha arribat mai al centenar, per la qual cosa s’ha fet més segura la carretera. L’any de la pandèmia se’n van registrar 45, el nombre més baix des de l’inici del nou segle.