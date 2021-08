Creuar Europa de sud a nord en una bicicleta de bambú

«El bambú que es doblega és més fort que el roure que resisteix»: és un proverbi japonès que Sergi Unanue està posant a prova mentre creua el continent europeu de punta a punta, enfilat sobre una bicicleta de bambú. La primera pedalada d’aquest viatger de Banyoles va ser a Tarifa, a l’extrem sud d’Europa, el passat 25 de maig.

Tres mesos després, i amb més de 4.500 quilòmetres a les cames, Unanue ja ha arribat a la capital noruega d’Oslo. Des d’allà encararà la darrera etapa d’aquesta aventura, de 2.500 quilòmetres més, que l’han de dur fins al Cap Nord, el punt més al nord de l’Europa continental. Tots els seus passos els comparteix a les xarxes socials sota el projecte «Los Viajes de Walliver», que ja acumula més de 100.000 seguidors.

La petjada del canvi climàtic

«El canvi climàtic ha estat el gran protagonista d’aquesta aventura. No m’esperava que fos tan evident, és claríssim a tot Europa que és imminent», es referma Unanue des d’Oslo, ara que ja porta bona part de l’itinerari fet. «Hi ha hagut la gran onada de calor d’Espanya i Itàlia, amb temperatures rècord, vaig haver de canviar el meu itinerari per Bèlgica i Alemanya per culpa de les inundacions al juliol», apunta. El darrer episodi que s’ha trobat han estat pluges diàries que l’han acompanyat des de Bèlgica fins a Noruega. «La gent local em deia que no és normal».

«Són clars exemples d’aquest canvi climàtic, que reforcen encara més el missatge que volia transmetre amb aquesta aventura: ens estem carregant el planeta, i hem de canviar certes rutines per evitar que sigui irreversible», defensa Unanue.

Viatjar en bici de bambú

De fet, l’elecció del mitjà de transport ja la va fer en aquesta línia. La bicicleta «és el vehicle sostenible per excel·lència, però fins i tot aquest el podem fer més sostenible», afirma. Així, va escollir una bici amb el quadre de bambú, elaborada per la firma portuguesa bam·bu bicycles, que la hi van personalitzar. «Eviten l’ús de materials com els metalls», i així promou una producció «amb una empremta de carboni molt més petita», argumenta.

A aquestes altures, Unanue pot dir que «la bicicleta de bambú respon tan bé com qualsevol altra». En destaca la flexibilitat, ja que «s’adapta millor a les vibracions, i això es nota en terrenys més irregulars», explica el viatger. Només va haver de canviar les rodes a Barcelona, «i d’això ja fa 3.000 quilòmetres».

L’exigència del camí

Ara, al cap, hi té dues preocupacions: d’una banda, el fred que comença, i de l’altra, «la meva salut física, ja que estic mantenint un ritme més alt per arribar a Cap Nord abans que arribi l’hivern al centre polar àrtic». Ara farà una pausa a Oslo: «s’ha d’escoltar el cos», diu. Està segur que complirà l’objectiu, però admet que està sent una aventura «molt exigent a nivell mental», per les inclemències del temps, de la ruta, i «aquesta pressa per arribar», sumada al fred creixent, que li fa més incòmode l’acampada i el descans a les nits.

Això sí, Unanue té clar que «hi ha poques maneres de viatjar tan gratificants com la bicicleta». «Miro el mapa amb els quilòmetres fets i penso: quina passada que jo hagi recorregut tot això amb la meva pròpia força, sense l’ajuda de cap motor. Fins i tot a mi em cosa d’assimilar, per sort tinc records de tot el que he anat passant», comparteix. «Quan arribi al Cap Nord, sabent tot l’esforç que hi ha al darrere, serà molt bonic». «És un patiment que et fa créixer molt i aprendre molt».

I en el camí, també ha trobat recompenses, tot valorant «les petites coses», com les persones que coneix, o els paisatges que travessa - un dels que més li ha quedat marcat ha estat el de la ruta ciclista de Kattegattleden, a Suècia.

Tres anys de vida nòmada

Aquesta no és la primera expedició que fa el viatger i comunicador, que ja fa tres anys va decidir deixar la seva «vida sedentària a Barcelona». «M’havia arribat a construir un estil de vida nòmada que em permetia ser autosuficient», explica Unanue. Des d’aleshores, s’ha embarcat en diverses expedicions arreu del món, tan agosarades com creuar l’Himàlaia a peu i sense assistència amb un altre viatger, en Dani Benedicto, o travessar continents fent autoestop, sempre endinsant-se de ple en el contacte amb la població local. Tot plegat, compaginant-ho amb la seva feina de periodista i comunicador.

La pandèmia el va obligar a tornar a Banyoles, i dissenyar un viatge apte pels temps de pandèmia. «Moure’m en bici ha estat facilíssim a tot arreu». De les set fronteres creuades «només a Noruega m’he trobat un control», superat amb el passaport covid - es va poder vacunar amb Janssen al seu pas per Catalunya. Ara, caldrà parar atenció a «Los Viajes de Walliver» per seguir de prop la seva arribada al Cap Nord.

D’EXTREM A EXTREM. Unanue ja ha completat més de la meitat de la ruta entre Tarifa (Espanya) i Cap Nord (Noruega). 1 Sergi Unanue, al seu pas per el Barcarès, a França. 2 La via ciclista de Kattegattleden, a Suècia, una de les que ha marcat més Unanue. 3 La «Wallicleta», la bicicleta de bambú dissenyada especialment per bam·bu bicycles. F