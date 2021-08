La Policia Local de Caldes de Malavella i els Mossos d'Esquadra han detingut un home d'uns 30 anys per entrar a robar en una casa de la urbanització del Llac del Cigne d'aquesta localitat. La detenció s'ha produït arran de l'avís d'una veïna que havia vist com un home saltava a dins d'un casa al costat de la seva.

Gràcies a la descripció d'aquest veïna, una patrulla de la policia local l'ha localitzat al carrer de l'Empordà, tot i que portava una roba diferent. L'home portava una bossa de color blau i una motxilla negra. Després de seguir-lo, el lladre ha agafat un camí de sorra en direcció al carrer de Ponent, on l'esperava una patrulla dels Mossos d'Esquadra que l'ha identificat.

Poc després, els cossos policials han localitzat la bossa en un camp al costat de la carretera GI-673. A l'interior hi havia una càmera fotogràfica, una tauleta, diversos mòbils i també una muda. En trobar els objectes, els agents han demanat a l'home d'on els havia tret i aquest ha respost que se'ls havia trobat al costat d'un contenidor. Finalment, l'home ha estat detingut i traslladat a dependències policials.

Els amos de la casa on s'ha produït el robatori haurien marxat de vacances. Aprofitant que no hi havia ningú, l'home hauria entrat al domicili forçant la persiana del menjador i remenant tots els mobles.

El detingut ja tenia antecedents per robatoris en altres cases i per això va ser detingut per un robatori amb força.