Els Mossos d'Esquadra han detingut a l'Escala (Alt Empordà) un motorista de 25 anys per circular temeràriament en vàries ocasions, fer-ho sense assegurança i escapar-se de cinc controls policials. El primer cas es va produir el 20 de maig pels volts de les dotze del migdia a l'N-II a Vilamalla. Una patrulla va detectar l'home circulant a 157 km/h en un tram limitat a 80. Quan els agents li van demanar que s'aturés, el detingut va reduir la velocitat, però va escapar pel carril contrari accelerant i posant en risc la seguretat de la resta de conductors. Els Mossos, però, van comprovar que la moto havia estat donada de baixa i que no tenia assegurança ni la ITV passada.

El dia 31 de maig una patrulla de trànsit, que es trobava fent patrullatge en motocicleta per la carretera GIV- 6231, van observar la mateixa motocicleta que circulava sense traçar bé les rotondes. Per aquest motiu, l'agent li va donar l'ordre d'aturar-se al voral i la reacció del conductor va ser la mateixa que en cas anterior.

Tres dies més tard, a les deu del matí, els Mossos realitzaven un control dinàmic de trànsit a la carretera GI-623 al punt quilomètric 18,5 al terme municipal de l'Escala, quan van observar com una motocicleta de gran cilindrada, que coincidia amb la que estaven buscant, circulava per la zona. De nou, quan el conductor va veure els policies demanant-li que s'aturés, va escapar a tota velocitat del lloc.

Malgrat que els agents van intentar seguir-lo, el motorista va aconseguir escapar-se en direcció a Sant Martí d'Empúries, sense respectar les senyals de trànsit i conduint temeràriament, posant en risc la seva vida i la de la resta de conductors.

El dia 9 de juny, cap a les dues de la tarda, una patrulla dels Mossos que realitzava un control de velocitat a Figueres, va informar que una motocicleta havia comès una infracció per excés de velocitat i que circulava per l'N-II a la zona de Bàscara, en sentit Girona. Com en la resta d'ocasions, l'home es va escapar dels policies a gran velocitat i sense fer cas de les indicacions dels agents.

Finalment, els Mossos van poder detenir el jove el 26 d'agost després que, altra vegada, hagués fugit d'un control, en aquest cas de la Policia Local de l'Escala. En el moment de la detenció circulava amb la mateixa moto i el mateix casc.

Per tot plegat, els Mossos van detenir-lo com a presumpte autor de dos delictes per conducció temerària i tres per desobediència als agents de l’autoritat. A més, se li van notificar les sancions per l’excés de velocitat.

Després de passar a disposició del jutge de guàrdia de Figueres, va quedar en llibertat amb càrrecs.