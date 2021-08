La Guàrdia Urbana de Figueres ha detingut un home de 45 anys i una dona de 25 per haver entrat a robar en un local de l'Avinguda Vilallonga de la ciutat. Els fets s'han produït pels volts de tres quarts de cinc de la matinada quan s'ha rebut l'avís que els dos sospitosos estaven forçant una finestra i una persiana per accedir a dins del negoci. Un cop han arribat els agents, han trobat la parella a la plaça de l'Estació. Mentrestant, una altra patrulla ha anat a comprovar l'interior de la botiga que estava completament remenat. Per tot plegat, els agents els han detingut i ara estan a l'espera de passa a disposició del jutge de guàrdia de Figueres.