Els Mosos alerten que han augmentat els robatoris a Olot. Des de principis de juliol fins ara s'han comptabilitzat sis furts. Els lladres no utilitzen la violència, sinó que fan servir l'engany per distreure la víctima i robar-li el bossa de mà o maleta on portava els diners. En una entrevista a Ràdio Olot, la responsable de servei de relacions amb la comunitat dels Mossos, Marina Domènech, explica que fa pocs dies «un usuari va treure una quanitat alta de diners de la seva entitat bancària, superior a 10 mil euros, i els lladres el van seguir fins al seu vehicle». Allà, aprofitant un descuit, els lladres van extreure la quantitat de diners del seu vehicle.

Segons Domènech, «els lladres no són persones que fan mala pinta». S'ha detectat que actuen en grup i es calcula que poden ser entre quatre i sis persones. Fan guàrdia al voltant de les entitats bancàries i després seleccionen la víctima.

Els casos que s’han detectat a Olot són molt recents i, de moment, els Mossos no han pogut identificar ningú ni esbrinar si els lladres també han actuat en altres comarques. Domènech a l'entrevista de Ràdio Olot va demanar a la població que sigui cautelosa i prengui mesures si ha de treure diners del banc. «Siguem una mica prudents, aquestes coses passen i també passen a la Garrotxa», assegura.

Els Mossos continuen treballant per intentar frenar els casos que han aparegut aquest estiu a la capital de la Garrotxa.