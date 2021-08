Els indicadors epidèmics van millorant dia a dia i en el darrer balanç de dades del Departament de Salut, Catalunya va baixar de 100 casos per cada 100.000 habitants en els darrers set dies i se situa en 98,81. Una incidència que no era tan baixa des de l'inici de la cinquena onada, que es va disparar amb la revetlla de Sant Joan. A Girona, en canvi, la incidència a 7 dies encara no ha descendit fins a aquest punt i es troba en 121,88 casos per cada 100.000 habitants. Tot i això, aquesta xifra també se situa per sota de la que es registrava la setmana després de la celebració de Sant Joan- del 24 al 30 de juny- quan era de 139,79 punts.

Sis crítics menys

També segueix disminuint l’ocupació dels hospitals gironins. En concret a les unitats de crítics hi ha actualment 3 pacients menys que en el darrer balanç, de manera que el total és de 34. Són 9 menys dels que hi havia la setmana passada, quan es registraven fins a 43 pacients crítics. Pel que fa als pacients en planta, en canvi, ahir van augmentar fins a 127, 12 més que el dia anterior. Tot i això, són 20 menys dels que hi havia la setmana passada, que eren 147.

L’atenció primària va notar un descens de les visites relacionades amb la covid-19 coincidint amb el cap de setmana, ja que en va rebre tan sols 346, 970 menys que el dia anterior. Durant els dies laborables de la setmana passada no s’havia baixat de les 1.261 visites que es van registrar el dijous. Així, en el darrer balanç es van notificar 86 nous contagis, un 53% menys que el dia anterior. Amb aquests, el total acumulat des de l’inici de la pandèmia és de 101.302. Durant la setmana passada es van dur a terme 11.140 proves PCR i 7.278 testos d’antígens, dels quals un 7,51% va donar positiu. La mitjana d’edat de les persones positives va ser de 36,51 anys en els últims 7 dies. Paral·lelament, també va transcendir una nova mort a les comarques gironines, de manera que el total acumulat des de l’inici de la pandèmia és de 2.219.

Pel que fa als indicadors que nostren l’estat de la pandèmia, continuen baixant lentament a les comarques gironines. El risc de rebrot va disminuir ahir 13 punts i se situa en 238, encara lluny de la mitjana de Catalunya, que dissabte va baixar dels 200 punts i es troba en 181. D’altra banda, la velocitat de propagació és de 0,88, una centèssima menys que el dia anterior. En una setmana, aquest indicador ha disminuit tan sols una centèssima després d’experimentar diversos alts i baixos, ja que en el darrer període es trobava en 0,89.