L’alliberament, ara fa 20 mesos, dels peatges del tram sud de l’AP-7 –entre Vila-seca i Alacant- arrossega encara deures pendents en matèria d’inversions per garantir la seguretat de la via. Un escenari que podria repetir-se amb l’aplicació de la fi de peatges que s’aplicarà a partir de dimecres al tram nord de l’AP-7 i a l’AP-2, perquè es desconeix com i quan es farà el desmantellament i les actuacions posteriors que caldrà implementar.

Al tram sud de l’AP-7, l’aixecament dels peatges de 374 quilòmetres va incrementar al voltant d’un 70% el volum de trànsit de les carreteres paral·leles a la via ràpida, segons va reconèixer el Ministeri de Transports. Una xifra que pot afectar la seguretat de la via.

Per això, les plataformes veïnals i els transportistes reclamen al Govern espanyol construir un tercer carril que pugui absorbir el gran volum de trànsit pesant que circula per l’única via ràpida que connecta l’eix mediterrani peninsular amb Europa. Una ampliació prevista ja en el moment de construir l’autopista.

La demanda d’un tercer carril no és nova. El debat sobre la seva necessitat ja va aparèixer quan el govern espanyol projectava i executava la inacabada autovia A-7, que transcorre paral·lela a la fins ara via de pagament. També el novembre de 2018, quan es va decidir desviar obligatòriament els camions de l’N-340 cap a l’AP-7, en el tram entre Torreblanca i l’Hospitalet de l’Infant, per pacificar i reduir la sinistralitat de l’N-340.

Resultat també de l’increment de trànsit dels últims anys, especialment del pesant, tant plataformes com transportistes posen sobre la taula la necessitat d’habilitar més espais d’aparcaments a les àrees de servei així com àrees de descans «ben il·luminades». La seva saturació ha deixat imatges com les de desenes de camions aparcats als carrils d’acceleració i desacceleració.

També es demanen nous accessos a la via ràpida, especialment a la comarca del Montsià, l’única de Catalunya que no té cap entrada i sortida a l’autopista dins del seu territori.