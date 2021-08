El festival Ésdansa de les Preses (Garrotxa) ha tancat la 39a edició aquest cap de setmana amb un 95% de les entrades venudes. La directora, Núria Feixas, ha destacat que la majoria d'espectacles han exhaurit les entrades i es mostra satisfeta amb l'interès que el públic ha rebut totes les propostes. A més, el festival ha seguit treballant en oferir espectacles de dansa, però també fer participar en el públic en tallers i activitats complementàries.

La 39a edició del festival també ha reformulat la festa al Parc amb la incorporació d'audioguies experiencials per tal de posar en relleu el patrimoni del parc natural i també detallar la història i les vivències de la seva gent. El recorregut per aquesta festa es feia íntegrament amb auriculars. D'aquesta manera, els espectadors podien gaudir d'una immersió total en l'univers sonor del parc.

Per altra banda, el festival agraeix a la col·laboració dels 200 voluntaris que han fet diferents tasques. Per últim, els organitzadors recorden que la 40a edició es farà del 22 al 28 d'agost del 2022. De cara a aquest aniversari, el seu objectiu segueix essent el de treballat per ser referents entre els festivals de dansa d'arrel tradicional.