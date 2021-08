trànsit dens. L’últim diumenge del mes d’agost s’ha reproduït, com cada any, l’operació tornada per part de milers de vehicles que tornen, en gran mesura, cap a Barcelona des de diferents destinacions. Una de les més habituals, Platja d’Aro, ha mantingut durant tota la tarda una densa circulació a la C-31 que, tot i estar farcida de cotxes, no ha provocat cap incident ni tampoc aturades llargues. El trànsit ha estat lent però fluïd en tot moment. També ha viscut la mateixa situació l’autovia A-2, a l’altura de la Roca del Vallès, també en direcció Barcelona.