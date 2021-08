La Corporació de Salut del Maresme i la Selva torna a recuperar les visites a pacients no covid als hospitals de Blanes i Calella. Ho fa després de l'estabilització de casos de coronavirus. UEl primer dia per tornar a rebre visites serà l'1 de setembre, amb horari de dotze del migdia a dues de la tarda i només d'una sola persona, que haurà de ser la mateixa sempre per tal d'evitar el risc de contagi. La corporació, a més, recomana que l'acompanyant tingui la pauta completa de vacunació. Com és habitual, caldrà que en tot moment porti posada la mascareta i que es renti les mans en els dispensadors que hi ha en diferents estances dels hospitals. Les visites es van suspendre a finals de juliol per l'augment de casos de covid.