El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va descartar reobrir l’oci nocturn més enllà de les 00:30 hores de la matinada abans de l’inici del curs escolar. En una entrevista a TV3, el cap del Govern va argumentar que el «gran repte» és superar la represa de les classes, el 13 de setembre, i aprofitar la vacunació: «Superem l’inici del curs i deixem passar unes setmanes», va afegir. Així, Aragonès va defensar que l’oci nocturn continuï sense ampliar la seva franja horària, i va sentenciar que no se n’han d’aixecar les restriccions fins que no s’hagi descongestionat l’àmbit assistencial: «Quan hi va haver un intent d’obertura va haver-hi un augment dels contagis. Encara estem en la cinquena onada».

Cop «baix»

La patronal catalana de l’oci nocturn Fecasarm va qualificar de «cop baix» la decisió del Govern de no reobrir l'oci nocturn les properes setmanes.

En un comunicat, Fecasarm va assegurar que aquestes declaracions són «desafortunades» i representen «un cop baix» ja que, al seu judici, donen a entendre que els contagis es van disparar en la cinquena onada per la reobertura del sector de l’oci nocturn.

La patronal va recordar a més que la reobertura del sector està pendent de la decisió judicial i que, per tant, l’última paraula la té el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), ja que ha de resoldre les mesures cautelars sol·licitades.

El secretari general de Fecasarm, Joaquim Boadas, va retreure a Aragonès les seves paraules, assegurant que el sector està demanant ja des de març que la reobertura es faci «amb múltiples mesures sanitàries i de seguretat, a anys llum dels botellons i festes il·legals».

Avui està previst que el TSJC es pronunciï.